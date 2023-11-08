فوائد البابونج قبل النوم، يساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ

فوائد البابونج قبل النوم، البابونج من الأعشاب الشهيرة التى تقدم كمشروب دافئ مهدئ للأعصاب ومقوى للمناعة.

وفوائد البابونج قبل النوم، عديدة حيث اشتهر بفاعليته فى تهدئة الأعصاب والشعور بالسعادة وتحسين المزاج وينصح به الخبراء.

البابونج قبل النوم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن البابونج من الزهور المميزة فى الشكل ولها رائحة مميزة ومذاق عذب وتقدم كمشروب دافئ ونال شهرته بسبب قدرته على تهدئة الاعصاب وتحسين المزاج كما أنه يساعد على الاسترخاء، وتخفيف حدة القلق والتوتر لذا مهم تناوله قبل النوم.

Advertisements

فوائد البابونج قبل النوم

وأضاف السيد، أن من فوائد البابونج قبل النوم:-

شراب البابونج غير المحلى هو مشروب مهدئ للأعصاب، حيث يتم تناوله قبل ساعة من النوم فهو يقلل من الإجهاد، ويساعد على النوم الهادئ العميق.

يساعد على استرخاء العضلات في جميع أنحاء الجهاز الهضمي، والماء في الشاي يحسن الهضم لتقليص البطن المتضخمة، وللحصول على أفضل نتيجة، يمكن تناول كوب أو اثنين من البابونج يوميًّا.

شاي البابونج له تأثير كبير في الشعور بالاسترخاء، وهو يستخدم منذ قرون في تهدئة ومكافحة الصداع النصفي الشديد.

يساعد شاي البابونج على علاج آلام المفاصل، كما أنه يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.

يحتوي البابونج على بعض المواد التي تحفز عمل الأحماض الأمينية في الدماغ، والتي تعمل كمهدئ للأعصاب.

يساعد على الاسترخاء بعد يوم طويل من المسؤولية والضغوط اليومية.

فوائد البابونج قبل النوم، فيتو

فوائد البابونج

وتابع، أن هناك فوائد أخرى عديدة تدفعنا لتناول البابونج، ومن فوائد البابونج:-

شاي البابونج مفيد كمضاد للتشنجات والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

تناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية.

تناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية. يعزز من نضارة البشرة وجمالها ويساعدها فى مقاومة أمراض الشيخوخة والتجاعيد.

يعزز من جمال الشعر ولمعانه لذا يجب المواظبة على تناوله.

يعمل على تفتيح البشرة، حيث نغلي البابونج المجفف بالماء، ثم نتركه ليبرد، ونضيف ماء الورد ونضعه على البشرة، ونتركه ليجف، ثم نغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر هذا الماسك كل ثلاثة أيام.

يخفض البابونج مستوى السكر في الدم، ويجدد مخازن الجليكوجين، مما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل.

مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج تقوي القلب، وتقلل مركبات الفلافونويد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يحتوي البابونج على العنصر النشط "أبيجينين"، والذي يساعد في منع تكاثر الخلايا السرطانية

يحتوي البابونج على مواد ألفا-بيسابولد وماتريسين، والتي تعمل كمضاد للالتهابات.

يساعد في علاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية، ومفيد أيضًا في القضاء على التهاب الحلق أو التهاب الفم.