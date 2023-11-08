فوائد السبانخ لمرضى ضغط الدم المرتفع والحوامل

فوائد السبانخ، للصحة، ولمختلف أجهزة الجسم مذهلة، فهناك العديد من الفوائد التي تقدمها السبانخ للجسم، مع تناولها بانتظام، وكلما كانت طريقة عملها صحية، كلما احتفظت بفوائدها، وبالتالي استفاد الجسم منها بشكل أكبر، وتعود فوائد السبانخ، إلى ما تحمله من مغذيات، فهي مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية، من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد السبانخ تعتمد على ما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن، نستعرضها في السطور التالية.

Advertisements

فيتامين أ: يساعد فيتامين أ على الحفاظ على صحة العينين والجلد.

فيتامين ج: يساعد فيتامين ج على تعزيز جهاز المناعة.

فيتامين ك: يساعد فيتامين ك على تخثر الدم.

حمض الفوليك: يساعد حمض الفوليك على نمو الخلايا ومنع تشوهات الجنين.

الحديد: يساعد الحديد على نقل الأكسجين في الجسم.

الكالسيوم: يساعد الكالسيوم على صحة العظام والأسنان.

المغنيسيوم: يساعد المغنيسيوم على تنظيم ضربات القلب وضغط الدم.

فوائد السبانخ

وأضافت الدكتورة لورا، أن فوائد السبانخ للجسم عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

صحة العين

تساعد السبانخ على الوقاية من أمراض العيون، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين، وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة، مثل اللوتين وزياكسانثين.

صحة القلب

تساعد السبانخ على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، وذلك لاحتوائها على مركبات نباتية، مثل النيترات.

صحة الدم

تساعد السبانخ على تحسين امتصاص الحديد في الجسم، وذلك لاحتوائها على فيتامين ج.

صحة العظام

من فوائد السبانخ، أنها تحافظ على صحة العظام والأسنان، وذلك لاحتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم.

صحة الجهاز الهضمي

من فوائد السبانخ، أنها تعمل على تعزيز حركة الأمعاء، وذلك لاحتوائها على الألياف.

صحة الحمل

من فوائد السبانخ، أنها تساعد على منع تشوهات الجنين، وذلك لاحتوائها على حمض الفوليك.

الوقاية من السرطان

تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة، التي قد تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تعزيز صحة الدماغ

تحتوي السبانخ على مركبات نباتية قد تساعد على تحسين وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتركيز.

المساعدة في فقدان الوزن

تحتوي السبانخ على سعرات حرارية قليلة وألياف عالية، مما قد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

طريقة عمل السبانخ بالصلصة

السبانخ بالصلصة

طريقة عمل السبانخ بالصلصة، من الوصفات التي يعشقها الكثيرين، وهي من الاكلات المصرية التي تتوارثها الأجيال، والتي نستعرضها في السطور التالية.

المكونات:

كيلو سبانخ، مغسول ومقطع صغير

كيلو عصير طماطم

بصلة متوسطة الحجم، مقطعة قطع صغيرة

ملعقة كبيرة سمنة

ملعقة صغيرة سكر

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة، سخني السمن ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

أضيفي السبانخ وقلبي حتى تذبل.

أضيفي عصير الطماطم والسكر والملح والفلفل وقلبي جيدًا.

غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج السبانخ.

قدمي السبانخ ساخنة.

نصائح لضبط الوصفة

يمكنك إضافة الثوم المفروم أو الفريك إلى السبانخ حسب الرغبة.

إذا كنت تستخدمين السبانخ المجمدة، فابدئي بإذابتها في الماء الساخن قبل إضافتها إلى القدر.