فوائد حبوب اللقاح، تعزز الجهاز المناعي وتقلل أعراض الحساسية
فوائد حبوب اللقاح، قد لا يعلمها الكثيرين، وقد لا يسمع عنها البعض، إلا أن حبوب اللقاح هي مادة طبيعية يجمعها النحل من الزهور، ويستخدمها لإطعام صغاره، وحبوب اللقاح مادة غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وفوائد حبوب اللقاح عديدة وهامة للصحة، إلا أن حبوب اللقاح تظل مكمل غذائي، ولا ينبغي اعتبارها علاجًا للأمراض، هذا ما أكدته الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية.
وأضافت الدكتورة مروة، أن فوائد حبوب اللقاح عديدة ومختلفة، وهامة لمختلف أجزاء الجسم وأجهزته، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.
فوائد حبوب اللقاح
تعزيز المناعة
تشير الدراسات إلى أن من فوائد حبوب اللقاح، أنه قد يساعد في تعزيز عمل الجهاز المناعي بالجسم، وذلك من خلال دوره في زيادة عدد خلايا الدم البيضاء وإنتاج الأجسام المضادة.
تقليل أعراض الحساسية
قد تساعد حبوب لقاح النحل في تقليل أعراض الحساسية الموسمية، مثل العطس وسيلان الأنف والتهاب الجيوب الأنفية.
تحسين مستويات الكوليسترول
من فوائد حبوب اللقاح أنها تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بالدم، وتعمل على زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).
حماية القلب من الأمراض
قد تساعد حبوب لقاح النحل في حماية القلب من الأمراض، مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية، وقد يكون تخفيضها لمستويات الكوليسترول ضار، من عوامل حمايتها للقلب من الأمراض.
تحسين صحة الكبد
قد تساعد حبوب اللقاح في حماية الكبد، من التلف الناجم عن المواد الكيميائية أو الكحول.
تعزيز صحة العظام
من فوائد حبوب اللقاح للصحة؛ أنها تساعد في تحسين صحة العظام عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم.
جرعة حبوب اللقاح الموصي بها
جرعة حبوب اللقاح الموصى بها هي 1-2 ملاعق صغيرة يوميًا، ويمكن تناولها عن طريق الفم أو إضافتها إلى الطعام أو المشروبات.
موانع استخدام حبوب اللقاح
وأشارت الدكتورة مروة، أنه من يعاني من حساسية من منتجات عسل النحل، يجب أن يتجنب تناول حبوب اللقاح، وكذلك بالنسبة للمرضعات والحوامل لابد من استشارة الطبيب قبل استخدامه.
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