حبس 3 أشقاء لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين
قررت نيابة البساتين الجزئية حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.