الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 3 أشقاء لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس 3 أشقاء 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بالبساتين.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"، وشقيقيـــه - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهم بمسكنهم بدائرة القسم، وبحوزتهــم (بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها" وطلقات لذات العيار - فرد خرطوش - سلاح أبيض "سنجـــة")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.

Advertisements

 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة نيابة البساتين مديرية أمن القاهرة قسم شرطة البساتين

مواد متعلقة

حبس عاطل متهم بحيازة كيلو حشيش لترويجه على عملائه في المعصرة

محاكمة مرتضى منصور في سبه موظفة عمومية غدا

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 6 عمال سقطوا من سيارة أعلى كوبري الروبيكي ببدر

تفاصيل مقتل شاب على يد أبناء عمه بسبب الخلاف على قطعة أرض بالقليوبية

أول صورة لشاب ضحية مشاجرة في الإسماعيلية

القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش بالمعصرة

القبض على 8 أشخاص بتهمة السرقة في القاهرة

ضبط 3 أشخاص يسرقون الزوايا الحديدية من برج كهرباء ووفاة أحدهم أثناء الواقعة

الأكثر قراءة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الزمالك وبيراميدز بعد التعادل 3-3 في كأس مصر

مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي كأس مصر بعد التأهل على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (صور)

فيتوريا يعلن غدا قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون.. 7 لاعبين من الأهلي.. وغموض موقف فتوح وصبحي

هيئة البث الإسرائيلية تكشف شرط الاحتلال مقابل وقف إطلاق النار

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة 29 صوماليًا وتشرد نحو 300 ألف جراء فيضانات مفاجئة

هالة صدقي تتحدث عن مساعدتها لأهالي غزة بعد الهجوم الإسرائيلي (فيديو)

بسمة رمضان، طالبة من بني سويف تفوقت على العرب والأفارقة في رفع الأثقال

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 08-11-2023

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 في الأسواق

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 8/ 11 /2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحزن في المنام وعلاقته بحدوث مصيبة مرض أو فقر أو دين

أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الجوارب الشفافة لا يجوز المسح عليها أثناء الوضوء

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية