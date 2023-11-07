طوفان الأقصى يكتب نهاية أطول رئيس حكومة بتاريخ إسرائيل.. إقالة نتنياهو مطلب عام داخل دولة الاحتلال.. واعتراف بالفشل أمام قدرات حماس

حالة من الغضب تعيشها دولة الاحتلال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زادت حدتها منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي خاصة بعد اتهامه بالفشل أمام قدرات المقاومة الفلسطينية المتطورة وسوء تقديره للموقف فضلا عن تهربه المستمر من مسئولية فشل قوات الاحتلال في التصدي لهجمات حركة حماس وهو الأمر الذي دفع السياسيين والجمهور الإسرائيلي إلى مطالبته بالاستقالة عقب الخسائر الفادحة التي تكبدتها دولة الاحتلال.

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نتنياهو صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي

ونتنياهو هو صاحب أطول فترة بمنصب رئيس الوزراء في إسرائيل وصلت إلى 15 عامًا، منها 12 عامًا تواليًا نجح خلالها في تركيز السلطة حول شخصه، إلا أن الولاية الأخيرة له التي بدأت في ديسمبر من العام الماضي تعتبر الولاية الأكثر فشلا لبنيامين نتنياهو خاصة أنها تتألف من مجموعة من اليهود المتطرفين الذي دفعوا إسرائيل إلى حرب مع المقاومة كبدت دولة الاحتلال خسائر اقتصادية وعسكرية فادحة.



ومنذ تولي حكومة نتنياهو الأخيرة الحكم لم تشهد دولة الاحتلال حالة من الهدوء سواء على المستوى السياسي أو العسكري من خلال سن قوانين ضد الديمقراطية أو من خلال شن هجمات على الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات وهو الأمر الذي أدانه العالم أجمع لتصبح أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل.

حالة غليان تضرب الشارع الإسرائيلي ومطالبات بإقالة نتنياهو

وعلى مدار 11 شهرا مضت، لم تهدأ دولة الاحتلال من التظاهرات ضد حكومة نتنياهو سواء ضد قانون حجة المقولية الذي أراد نتنياهو منه الاحتفاظ بالحكم والإفلات من العقاب ضد اتهامه بالفساد من خلال تقليص سلطات القضاء في الإشراف على الحكومة، وهو الأمر الذي أشعل انقسام داخلي وصل إلى جيش الاحتلال، فضلا عن انتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين انتهى بعملية طوفان الأقصى التي تسببت في موجة عارمة من الغضب ضد حكومته.

نتنياهو، فيتو

ولم تتوقف الاحتجاجات الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلا قليلًا خلال السنة الحالية، حيث تتواصل الاحتجاجات ضده وضد سياساته، خاصة مع ما تشنه آلة الحرب الصهيونية من عدوان وحرب إبادة على غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

وعلى الرغم من استغلال نتنياهو الحرب الدائرة مع حركة حماس وتكوين حكومة طوارئ تتألف من أعضاء حكومته وأحزاب المعارضة، إلا ان موجة الاحتجاجات ضده لم تتوقف فضلا عن المطالبات الدائمة من عائلات الأسرى بضرورة الإفراج عن ذويهم المحتجزين لدى حماس متهمين نتنياهو بالفشل في هذا الملف.



غالبية الإسرائيليين يؤيدون رحيل نتنياهو

وكانت قد نشرت وسائل إعلام عبرية نتائج استطلاع تشير إلى تأييد غالبية الإسرائيليين استقالة نتنياهو من منصبه، حيث لفتت القناة 13 من التليفزيون الإسرائيلي إلى أن 76% من الذين شاركوا أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستقيل فورًا أو في نهاية الحرب من منصبه.

وأكد 47% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، فيما أكد 29% أنه عليه أن يستقيل على الفور.

كما كشف استطلاع الرأي أن 44% من المشاركين يعتقدون أن رئيس الوزراء نتنياهو هو المسئول عن الصراعات، و33% يعتقدون أن الجيش هو المسئول.

ووفق الاستطلاع دعا 64% منهم أن على إسرائيل إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، حيث أفاد 26% فقط بأن الحكومة الحالية يجب أن تبقى في السلطة.





فشل نتنياهو في الحرب مع حماس

وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال 68% من المستطلعة آراؤهم إن السياسات الحالية ليست جيدة، بينما عبر 19% فقط بأنهم راضون بها.

وفي نهاية شهر أكتوبر، أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل أن 66 % من الجمهور يطالبون نتنياهو بالاستقالة من منصبه بعد الحرب.

وحول الاستطلاع، قالت "يديعوت أحرونوت" "تبين أن 75 % من الجمهور اليهودي يحمل نتنياهو المسؤولية الرئيسية عن فشل حرب 7 أكتوبر"، مضيفة أن "66 % من الإسرائيليين أجابوا بأنه يتعين على نتنياهو الاستقالة من منصبه بعد الحرب، مقابل 18 % أجابوا ببقائه.

تغطية صحفية| مصادر عبرية: "مواجهات بين مستوطنين وشـرطـة الاحـتـلال أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس؛ بعد وصول تظاهرة تطالب نتنياهو بالاستقالة فورًا، وفي ذات الوقت هناك تظاهرات أخرى لـعـائلات الأسـرى الإسـرائـيـلـيـيـن تتجه للمكان". pic.twitter.com/dH5bGSg8zn — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 4, 2023

تظاهرات تحاصر منزل نتنياهو بالقدس المحتلة

وللمرة ليست الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة اندلعت تظاهرات ضد نتنياهو مطالبينه بضرورة الرحيل من منصبه، إلى أن اندلعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين الإسرائيليين وعائلات الأسرى أمام منزل نتنياهو بالقدس المحتلة مساء السبت الماضي.



وحاصر الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين السبت الماضي منزل نتنياهو بالقدس المحتلة، مطالبينه بتقديم استقالته فورًا.



استبدال نتنياهو بشخص آخر من حزب الليكود عقب الفشل في الحرب

من ناحية أخرى، طالب زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان بإقالة نتنياهو من منصبه بشكل فوري، مشيرا إلى ضرورة استبداله بشخصية أخرى من حزب الليكود حتى في ظل استمرار الحرب وقد اتهمه بالمسئولية عن الفشل في عملية طوفان الأقصى ومحاولاته للتهرب من المسئولية وإلقائها على آخرين.

تظاهرات تحاصر منزل نتنياهو، فيتو

جندي يهدد نتنياهو في رسالة

حالة الغليان لن تضرب الشارع الإسرائيلي فقط بل وصل الأمر إلى جيش الاحتلال الذي يواجه أزمات على مدار 9 أشهر مضت بسبب قوانين السلطة القضائية التي أقرها الكنيست، حيث كشفت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر طرد طيار من الخدمة بسبب تهديدات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على واتساب.

وكتب الطيار الذي يعمل لدى جيش الاحتلال ويدعى نوف إيريز في رسالة إلى أصدقائه: "سنسقط نتنياهو عندما ينتهي هذا”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قرر قائد سلاح الجو تومر بار إنهاء خدمة الاحتياط للجنرال (احتياط) نوف إيرز على الفور بعد أن تحدث عن موضوعات سياسية أثناء الخدمة"

وتعرض نتنياهو لأكثر من مرة لهجوم من قبل جنود وقادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب الكارثة التي حلت بإسرائيل إزاء عملية طوفان الأقصى.

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر جندي إسرائيلي، يهاجم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في إحدى القواعد العسكرية، وقال له: "أنت خربت إسرائيل".

الهجوم على نتنياهو في قاعدة عسكرية

وظهر الجندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الفيديو وهو ينهال بالألفاظ النابية على نتنياهو ويحمله المسئولية عن مقتل أصدقائه.

وقال الجندي الإسرائيلي في الفيديو: "أنت السبب في كل هذه الهجمات.. كل أصدقائي تم ذبحهم. أنت خربت إسرائيل".

وعلى الفور قام قائد الفرقة بالتوجه إلى الجندي قائلا: "هذا غير مناسب الآن.. أنت تلبس البزة العسكرية وفي قاعدتي. عد إلى الوراء، لا تتصرف هكذا"، ومن ثم قام بدفعه.

وبحسب موقع روسيا اليوم، رد عليه الجندي قائلا: "لا تلمسني. هذه ليست قاعدتك بل قاعدتنا جميعا".

واقتحم أهالي الأسرى الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس خلال عملية طوفان الأقصى منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

