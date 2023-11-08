مستشار نتنياهو: إسرائيل تعتزم إبقاء قواتها في غزة بعد انتهاء عمليتها العسكرية

قال مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية ستبقى في قطاع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية.

المهم للغاية ألا تنتعش حماس

وقال ريجيف: "عندما ينتهي هذا ونهزم حماس، من المهم للغاية ألا تنتعش حماس، يجب أن يكون هناك تواجد لقوات الأمن الإسرائيلية"، حسبما جاء في مقابلته مع شبكة “سي إن إن ”.

وقال ريجيف: "عندما ينتهي هذا ونهزم حماس، وألا تنتعش حماس ويجب أن يكون هناك تواجد لقوات الأمن الإسرائيلية".

وأوضح في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أنه في الوقت نفسه أن إسرائيل لا تخطط لاحتلال القطاع الفلسطيني والسيطرة على إدارة هذه الأراضي.

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منع جيش الاحتلال إدخال المساعدات لغزة

ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى 10569 شخصا.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وقال القدرة خلال مؤتمر صحفي من مستشفى "الشفاء" في غزة: "حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر بلغت 10569 شهيدا وإصابة 26475 آخرين".

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضي، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع، مع قطع للماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.

وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأكثر من 200 أسير.