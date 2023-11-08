فيتوريا يعلن غدا قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون.. 7 لاعبين من الأهلي.. وغموض موقف فتوح وصبحي

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي جيبوتي وسيراليون.. 25 لاعبا في القائمة النهائية.. 8 محترفين حجزوا مكانهم.. وغموض موقف فتوح ومحمد صبحي.. وتغييرات محدودة متوقع على قائمة معسكر أكتوبر.

يعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صباح غد الخميس، القائمة النهائية بأسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

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25 لاعبا في قائمة منتخب مصر

وبات من المؤكد ألا يزيد عدد اللاعبين المقرر استدعاؤهم لمعسكر منتخب مصر الوطني عن 25 لاعبا، وهو نفس العدد الذي تم استدعاؤه في معسكر أكتوبر الماضي، الذي تخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر والذي أقيم في الإمارات.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

8 محترفين حجزوا مكانهم في قائمة منتخب مصر

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة روي فيتوريا في وقت سابق، قائمة اللاعبين المحترفين، الذين ينوي استدعاءهم لمعسكر نوفمبر، وضمت القائمة 9 لاعبين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - طارق حامد - حمدي فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - أحمد حسن كوكا.

وضمن 8 محترفين على الأقل من بين الأسماء التسع السابقة التواجد في القائمة النهائية لمنتخب مصر المقرر إعلانها غدا، حيث يفاضل فيتوريا بين الثنائي محمد شريف وأحمد حسن كوكا، لضم أحدهما في مركز رأس الحربة إلى جانب مصطفى محمد المهاجم الأول في صفوف الفراعنة، إلا أن هناك احتمالا قائما أن يقوم فيتوريا بضم المحترفين التسعة للقائمة النهائية، في ظل غياب محمود كهربا مهاجم الأهلي ومروان حمدي مهاجم المصري بسبب الإيقاف.

محمد صبحي حارس الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

غموض موقف فتوح وصبحي

وهناك حالة من الغموض تحيط بمصير ثنائي الزمالك أحمد فتوح الظهير الأيسر ومحمد صبحي حارس المرمي، من الإنضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، في ظل مطالبات زملكاوية غير رسمية بإستبعادهما من معسكر الفراعنة المقبل، بعد قرار مجلس إدارة الزمالك بإيقاف الثنائي وعرضهما للبيع، على خلفية مغادرتهما معسكر الفريق ليلة مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز.

مصدر مقرب من الجهاز الفني أكد في تصريحات لفيتو، أن فيتوريا لم يكن ينوي بالأساس استدعاء حارس الزمالك محمد صبحي لمعسكر منتخب مصر بسبب تراجع مستواه، بينا يرغب الخواجة في منح الفرصة لحراس جدد أبرزهم علي لطفي حارس زد إف سي وعبد العزيز البلعوطي حارس إنبي.

أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

موقف فتوح

أما فيما يتعلق بلاعب الزمالك أحمد فتوح، فقد أكد المصدر لفيتو، أن روي فيتوريا لم يحسم قراره بضم أحمد فتوح لمعسكر الفراعنة من عدمه، لافتا إلى أن الخواجة له وجهة نظر مختلفة في الأزمة القائمة بين اللاعب ومسئولي ناديه، وأن الخلاف بين الطرفين يرجع في الأساس إلى وجود مستحقات متأخرة للاعب طرف النادي لم يحصل عليها منذ فترة طويلة، كما أن إدارة النادي عاقبته بالفعل، فلماذا يتم حرمان منتخب بلده من خدماته، خاصة أن فتوح أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفراعنة، كما أنه من اللاعبين الملتزمين دائما في معسكرات منتخب مصر، فضلا عن عدم البديل الكفء لتعويض غياب فتوح، لذلك فإن الخواجة فقط هو سيد قراره بخصوص ضم اللاعب من عدمه.

7 لاعبين من الأهلي

واستقر فيتوريا على استدعاء 7 لاعبين من النادي الأهلي للانتظام في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون واللاعبون السبعة هم:

محمد الشناوي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني - مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

وعلمت فيتو أن فيتوريا يفاضل بين الثنائي محمد هاني وأكرم توفيق، لضم أحدهما فقط للقائمة النهائية في مركز الأيمن إلى جانب عمر كمال لاعب فيوتشر، الذي حجز مكانه بالفعل في قائمة الفراعنة، وفي ظل عدم وصول أكرم توفيق لفورمته العالية قبل الإصابة، فإن فرصة محمد هاني تبدو الأفضل للتواجد في معسكر المنتخب الوطني.

وتراجعت أيضا فرص حسين الشحات في التواجد في قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل، بسبب تراجع مستواه الفني والبدني في مباريات الأهلي الأخيرة.

استدعاء ثلاثي بيراميدز

واستقر فيتوريا كذلك على استدعاء ثلاثي الفريق الأول بنادي بيراميدز علي جبر ومحمد حمدي ومصطفى فتحي، للانضمام لمعسكر الفراعنة، في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، والذي يتخلله مواجهتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما يكتنف الغموض موقف مدافع الفريق السماوي أحمد سامي، الذي تواجد في معسكر الفراعنة الأخير ولكنه لم يشارك في وديتي زامبيا والجزائر.

القائمة النهائية المتوقعة لمنتخب مصر

بذلك يتوقع ألا تختلف قائمة منتخب مصر النهائية لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات المونديال عن قائمة المعسكر الماضي، باستثناء تغييرات محدودة لن تتعدى لاعبين أو ثلاثة.

ومن المتوقع أن تضم قائمة الفراعنة المقرر إعلانها غدا الخميس كل من:

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - عبد العزيز البلعوطي - أو (علي لطفي).

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد أو (أحمد سامي).

الوسط: محمد النني - طارق حامد - إمام عاشور - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد - تريزيجيه - مصطفى فتحي - أحمد حسن كوكا - محمد شريف.

موعد مباراتي منتخب مصر ضد جيبوتي وسيراليون

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

أما مباراة الجولة الثانية بين منتخب مصر ونظيره السيراليوني فتقام يوم 19 نوفمبر، ويستضيفها ملعب صامويل كاتيون في دولة ليبيريا، في ظل الأزمة التي تواجهها سيراليون خلال الفترة الأخيرة، بسبب سوء الملاعب لديها ورفض الكاف إقامة مبارياتها على ملعبها لهذا السبب.