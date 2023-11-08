حقيقة تدخل حازم إمام لاستبعاد فتوح وصبحي من المنتخب أمام جيبوتي وسيراليون

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن تدخل حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على منتخب مصر، بشأن استبعاد أحمد فتوح ومحمد صبحي، من معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه الإثنين المقبل استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن حازم إمام تحدث بالفعل مع روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، عن انضمام الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لمعسكر الفراعنة.

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وشدد المصدر ان حديث حازم امام مع فيتوريا لم يتطرق لإمكانية استبعاد الثنائي من معسكر المنتخب لأن عضو الجبلاية يعلم تمامًا أن المدرب البرتغالي له تفكير خاص به ولا يعنيه أزمات الأندية مع اللاعبين وكل ما يهمه هو الأداء ومن يفيد خطته في الملعب.

وأضاف المصدر أن فيتوريا يرفض تمامًا ضغوط مسؤولي الزمالك بشأن استبعاد الثنائي من معسكر منتخب مصر كما لا يجرؤ أحد من اتحاد الكرة أن يجبره أو يمليه عن استبعاد أي لاعب.

واشار المصدر إلى أن فيتوريا يتابع الأزمة من خلال حازم إمام ولكن لم يتم إجباره على استبعاد الثنائي مثلما تردد من أجل إرضاء مسؤولي الزمالك.

موقف اتحاد الكرة من فتوح ومحمد صبحي

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، حقيقة استبعاد ثنائي فريق الكرة بنادي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، من تمثيل منتخب مصر بسبب قرار نادي الزمالك تجميدهما وعرضهما للبيع.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لفيتو، أن اتحاد الكرة حتى الآن لم يصله أي مخاطبات من نادي الزمالك، بشأن رغبة مسئوليه في استبعاد الثنائي فتوح ومحمد صبحي من قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل.

وأوضح المصدر: حتى الآن لا يمكننا أن نتحدث عن انضمام الثنائي أحمد فتوح أو محمد صبحي لمعسكر منتخب مصر المقبل من عدمه، لأنه لا أحد يعلم بالأساس إذا كان البرتغالي روي فيتوريا سيضمهما للمعسكر المقبل أم لا، فقد يكون الخواجة لا يرغب في استدعائهما لأسباب فنية، وهو ما سيتم حسمه يوم الخميس المقبل عند إعلان القائمة النهائية للفراعنة في مواجهتي جيبوتي وسيراليون.

محمد صبحي حارس الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

غياب بديل أحمد فتوح

وكانت فيتو تواصلت مع مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر، وأكد أن روي فيتوريا يعلم أن هناك بعض الخلافات بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح، بسبب مستحقات متأخرة للاعب من الموسم الماضي، إلى جانب خلافات مالية أخرى بين الطرفين بسبب شروط اللاعب المالية من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الزمالك، وهي كلها أمور إدارية لا تخص الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي يهمه المستوى الفني للاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة.

وأضاف المصدر، أن منتخب مصر لا يمتلك بدائل كثيرة في مركز الظهير الأيسر، وأن هناك لاعبين فقط هما أحمد فتوح ومحمد حمدي هما الأفضل في الدوري المصري لشغل هذا المركز في صفوف الفراعنة، ولكن يبقى القرار النهائي في يد روي فيتوريا.

موقف محمد صبحي من منتخب مصر

وفيما يتعلق بالحارس محمد صبحي، فقد أكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الحارس تراجع مستواه الفني في مباريات الزمالك الأخيرة، وأنه مرشح للخروج من حسابات منتخب مصر في المعسكر المقبل لاعتبارات فنية ليس لها علاقة بأزمته مع الزمالك.

ويواصل ثلاثي هجوم منتخب مصر في التألق خلال الموسم الحالي في ملاعب أوروبا المختلفة من خلال تسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للانتصارات.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للدخول في معسكر تدريبي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، يتخلله مباراتين أمام كل من جيبوتي وسيراليون، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر امام جيبوتي

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

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وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس العالم، فيتو

فيتوريا يعلن قائمة المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبين المحترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

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