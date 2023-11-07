مروان حمدي خارج حسابات منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن مروان حمدي مهاجم الفريق الأول بالنادي المصري، بات خارج حسابات البرتغالي روي فيتوري في معسكر الفراعنة المقبل، المقرر إنطلاق في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، والذي يتخلله مباراتي منتخب أمام جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أضاف المصدر، أن فيتوريا قرر إستبعاد مروان حمدي من معسكر منتخب مصر المقبل لسببين أولهما السلوك غير المقبول من اللاعب تجاه جماهير ناديه في مباراة المصري ضد بيراميدز، أما السبب الثاني فهو أن اللاعب موقوف بقرار تربوي من إدارة النادي وبالتالي فهو غير جاهز فنيا أو بدنيا لتمثيل منتخب مصر.

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بدلاء مروان حمدي

ومن المقرر أن يستعيض روي فيتوريا عن غياب مروان حمدي باستدعاء الثنائي المحترف أحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركي، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي إلى جانب المهاجم الأول لمنتخب مصر مصطفى محمد لاعب لانس الفرنسي.

مروان حمدي مهاجم منتخب مصر، فيتو

موعد إعلان قائمة منتخب مصر

يعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم يوم الخميس المقبل، عن قائمة اللاعبين لمعسكر نوفمبر في الفترة من 13 إلى 21، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمرًا صحفيا في الواحدة ظهر الخميس المقبل 9 نوفمبر للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر بإستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون يوم 19 نوفمبر بليبريا.

أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وكان الموعد المعلن من قبل هو إقامة المباراة في نفس اليوم ولكن في الثامنة مساء، قبل أن يعلن منتخب مصر تقديم موعد المباراة ساعتين لتقام في السادسة مساء.

فيتوريا يعلن قائمة المحترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه فى الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون يومي ١٦ و١٩ نوفمبر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واللاعبين المحترفين هم: محمد صلاح - محمد النني - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - طارق حامد - أحمد حسن كوكا - محمد شريف - حمدي فتحي.

موقف تريزيجيه من معسكر نوفمبر

وحسم الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، موقف محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي من الانضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مباراة فريقه أمام فريق فاتح قره جمرك، في الدوري التركي.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا أنه تواصل مع تريزيجيه، وأن اللاعب طمأنه على أن الإصابة بسيطة، وهي عبارة عن آلام بمعصم اليد شعر بها أثناء عملية الإحماء.

أضاف أبو العلا أنه وفقا للتشخيص المبدئي وبحسب الأشعة التي أجريت لتريزيجيه بعد المباراة، فقد تأكد أن الإصابة عبارة كدمة بسيطة في معصم اليد، ولن تمنعه من المشاركة في معسكر منتخب مصر في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، والتي سيتخللها مباراتا منتخب مصر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.