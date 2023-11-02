حقيقة رفض فيتوريا ضم محمد أبو جبل لمنتخب مصر

منتخب مصر، ترددت أنباء عن رفض روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ضم محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي بسبب ظهور الحارس بمستوى متواضع مع فريقه بالدوري.

وقال مصدر بالمنتخب أن روي فيتوريا ليس من هواة تغيير حراس المرمى في المعسكرات خاصة وأنه يميل الى طريقة لعب معينة وأن محمد أبو جبل أصبح من ضمن اللاعبين الذين يحفظون طريقة ترتيب وأسلوب فيتوريا في التدريب، وهو ما يرغب فيه المدرب البرتغالي.

طارق مصطفى مديرا فنيا للبنك الأهلي

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي خلفا للقبرصي بابا فاسيليو.

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ويتولى طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية لفريق البنك الأهلي على أن تكون مواجهة المصري البورسعيدي أول قيادة رسمية له مع الفريق وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي الجهاز الفني الجديد للبنك الأهلي بالكامل كالتالي:

طارق مصطفى مديرا فنيا.

أمير عبد العزيز مدربا عاما.

محمد العقباوي مدربا لحراس المرمى

كريم حسن شحاتة مديرا للكرة

البنك الأهلي يعلن إقالة بابا فاسيليو

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

وخسر فريق البنك الأهلي جميع مبارياته الخمس التي لعبها ببطولة الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الجاري ليتذيل ترتيب المسابقة بدون نقاط على يد كل من طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي وفيوتشر.

وأرجأ مسئولو نادي البنك الأهلي رحيل القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الكروي بالنادي عدة مرات حتى فقد فرصته الأخيرة في البقاء.

ترتيب البنك الأهلي

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط.

فيما يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، يسعى لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، لا سيما بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الإفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي يوم الأربعاء ١٦ نوفمبر، في الجولة الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتنطلق صافرتها في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

منتخب جيبوتي منافس مصر في تصفيات المونديال، فيتو

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، يستضيفها استاد القاهرة الدولي، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أون تايم سبورت على التردد الأرضي.

ترتيب منتخب مصر بتصنيف الفيفا

واحتل منتخب مصر المركز الخامس على المستوى الإفريقي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن شهر أكتوبر.

تصنيف منتخبات أفريقيا

المغرب 13 عالميا

السنغال 20 عالميا

تونس 32 عالميا

الجزائر 33 عالميا

مصر 35 عالميا

نيجيريا 40 عالميا

الكاميرون 47 عالميا

مالي 52 عالميا

وحافظ منتخب مصر على مركزه 35 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الصادر عن شهر أكتوبر.

وجاء ذلك بعد الفوز على زامبيا بهدف والتعادل مع الجزائر بهدف لمثله في آخر مباريات الفراعنة في معسكر أكتوبر الذي أقيم بالإمارات.

عودة أحمد حجازي لصفوف منتخب مصر

وسيطرت حالة من التفاؤل والارتياح على الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعد الاطمئنان على الحالة الطبية لمدافع الفريق أحمد حجازي، المحترف بصفوف اتحاد جدة السعودي، بعد أن عقد اللاعب جلسة مع روي فيتوريا في الإمارات، والتي طمأن خلالها حجازي المدير الفني للفراعنة أنه تماثل للشفاء ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وأنه سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات بنهاية شهر ديسمبر المقبل على الأكثر.

موعد عودة حجازي للتدريبات الجماعية

وأكد أحمد حجازي خلال جلسته مع روي فيتوريا أن الطبيب الخاص به أكد على عودته في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، على أن يشارك بعدها في المباريات بشكل طبيعي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر، أن روي فيتوريا كلف محمد أبو العلا طبيب الفريق، بمتابعة الحالة الطبية للاعب أحمد حجازي خلال الفترة القادمة، وإعداد تقارير دورية عن جاهزيته للمباريات، لحسم موقفه من التواجد في القائمة النهائية للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2024 التي تنطلق في كوت ديفوار في يناير المقبل.