فيتوريا يصدم الزمالك بشأن استبعاد فتوح وصبحي من منتخب مصر

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن موقف البرتغالي روي فيتوريا من ثنائي فريق الكرة بنادي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، وأن الزمالك سيخاطب اتحاد الكرة من أجل مطالبة الخواجة باستبعادهما من معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه الإثنين المقبل استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

فيتوريا يرفض التدخل في عمله

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن فيتوريا عندما سمع أن نادي الزمالك قد يخاطب اتحاد الكرة لاستبعاد ثنائي الفريق الأبيض أحمد فتوح ومحمد صبحي من معسكر منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، ابتسم وبدى على وجهه شيء من التعجب، وقال لمعاونيه: “أنا المدير الفني لمنتخب مصر.. لم أحسم موقف ثنائي الزمالك بالتواجد في معسكر الفريق من عدمه.. ولا أقبل أن يملى عليّ تعليمات من أي شخص أو كيان، ولن أقبل التدخل في عملي”.

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وتابع فيتوريا “أنا فقط من يقرر ضم هذا اللاعب أو ذاك لمعسكر منتخب مصر أو عدم ضمه، لأنني لم آت إلى مصر إلا من أجل تحقيق حلم ملايين المصريين بالتأهل لكأس العالم 2026، ويجب على الجميع أن يعمل لخدمة منتخب مصر وليس العكس”.

واختتم فيتوريا قائلا: “إذا قام أحد لاعبي منتخب مصر بسلوك غير رياضي أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر، هل يحق لي أن أطالب مدرب ناديه باستبعاده من تشكيلة الفريق، بالطبع لا.. نفس الكلام ينطبق على المنتخب الوطني الذي يجب وضع مصلحته فوق الجميع”.

المصدر أكد أن فيتوريا سيعلن موقفه بشكل رسمي في حال تلقي منتخب مصر خطابا رسميا من الزمالك لاستبعاد اللاعبين.

أحمد فتوح ظهير منتخب مصر، فيتو

موقف اتحاد الكرة من فتوح ومحمد صبحي

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، حقيقة استبعاد ثنائي فريق الكرة بنادي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، من تمثيل منتخب مصر بسبب قرار نادي الزمالك تجميدهما وعرضهما للبيع.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لفيتو، أن اتحاد الكرة حتى الآن لم يصله أي مخاطبات من نادي الزمالك، بشأن رغبة مسئوليه في استبعاد الثنائي فتوح ومحمد صبحي من قائمة منتخب مصر في المعسكر المقبل.

وأوضح المصدر: حتى الآن لا يمكننا أن نتحدث عن انضمام الثنائي أحمد فتوح أو محمد صبحي لمعسكر منتخب مصر المقبل من عدمه، لأنه لا أحد يعلم بالأساس إذا كان البرتغالي روي فيتوريا سيضمهما للمعسكر المقبل أم لا، فقد يكون الخواجة لا يرغب في استدعائهما لأسباب فنية، وهو ما سيتم حسمه يوم الخميس المقبل عند إعلان القائمة النهائية للفراعنة في مواجهتي جيبوتي وسيراليون.

محمد صبحي حارس الزمالك ومنتخب مصر، فيتو

غياب بديل أحمد فتوح

كانت فيتو تواصلت مع مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر، وأكد أن روي فيتوريا يعلم أن هناك بعض الخلافات بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح، بسبب مستحقات متأخرة للاعب من الموسم الماضي، إلى جانب خلافات مالية أخرى بين الطرفين بسبب شروط اللاعب المالية من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الزمالك، وهي كلها أمور إدارية لا تخص الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي يهمه المستوى الفني للاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة.

أضاف المصدر، أن منتخب مصر لا يمتلك بدائل كثيرة في مركز الظهير الأيسر، وأن هناك لاعبين فقط هما أحمد فتوح ومحمد حمدي هما الأفضل في الدوري المصري لشغل هذا المركز في صفوف الفراعنة، ولكن يبقى القرار النهائي في يد روي فيتوريا.

موقف محمد صبحي من منتخب مصر

وفيما يتعلق بالحارس محمد صبحي، فقد أكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن الحارس تراجع مستواه الفني في مباريات الزمالك الأخيرة، وأنه مرشح للخروج من حسابات منتخب مصر في المعسكر المقبل لاعتبارات فنية ليس لها علاقة بأزمته مع الزمالك.

يواصل ثلاثي هجوم منتخب مصر في التألق خلال الموسم الحالي في ملاعب أوروبا المختلفة من خلال تسجيل الأهداف وقيادة فرقهم للانتصارات.