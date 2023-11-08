الدوري الممتاز، أفشة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة كأفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي انتهت قبل قليل على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

اختيار أفشة جاء بعد نجاحه في خطف هدف الفوز الصعب للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وكان أفشة قد شارك بديلا منتصف الشوط الثاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الليلة والمؤجل بينهما من الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

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الأهلي يفوز على سيراميكا 2-1

فاز النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33، وسجل أحمد القندوسي هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 58، وسجل محمد مجدى أفشة الهدف الثاني لـ النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 90.

أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا

الدوري الممتاز، وبدأ نادي سيراميكا كليوباترا المباراة بقوة وهدد مرمى الشناوي عن طريق تصويبة قوية من محمود زلاكة في الدقيقة 4 ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 7 كاد القندوسي أن يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا عن طريق رأسية قوية ولكن واصل الشناوي تألقه وأبعد الكرة عن مرماه.

وفي الدقيقة 10 هدد إمام عاشور مرمى سيراميكا بتصويبة قوية ولكن تصدى لها محمد بسام.

وبعد مرور أول 15 دقيقة هدأت المباراة قليلا، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة ولكن دون هجمات خطيرة.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33.

وبعد تسجيل الأهلي الهدف الأول سيطر سيراميكا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

وأجرى كولر تبديل بين شوطي اللقاء بخروج مروان عطية ودخول أحمد نبيل كوكا.

وسجل أحمد القندوسي هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 58.

وفي الدقيقة 67 تعرض رجب نبيل مدافع سيراميكا للطرد بعد تدخله على كريم الدبيس لاعب الأهلي وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل محمد مجدى أفشة الهدف الثاني لـ النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر 2-1.

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس آرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.