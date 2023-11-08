الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الممتاز، أفشة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

محمد مجدي أفشة، فيتو
محمد مجدي أفشة، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة كأفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي انتهت قبل قليل على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

اختيار أفشة جاء بعد نجاحه في خطف هدف الفوز الصعب للأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، وكان أفشة قد شارك بديلا منتصف الشوط الثاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الليلة والمؤجل بينهما من الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

Advertisements

الأهلي يفوز على سيراميكا 2-1 

فاز النادي الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024. 

 

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33، وسجل أحمد القندوسي هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 58، وسجل محمد مجدى أفشة الهدف الثاني لـ النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 90.

أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا 

الدوري الممتاز، وبدأ نادي سيراميكا كليوباترا المباراة بقوة وهدد مرمى الشناوي عن طريق تصويبة قوية من محمود زلاكة في الدقيقة 4 ولكن تصدى لها محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 7 كاد القندوسي أن يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا عن طريق رأسية قوية ولكن واصل الشناوي تألقه وأبعد الكرة عن مرماه.

وفي الدقيقة 10 هدد إمام عاشور مرمى سيراميكا بتصويبة قوية ولكن تصدى لها محمد بسام.

وبعد مرور أول 15 دقيقة هدأت المباراة قليلا، وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة ولكن دون هجمات خطيرة.

وسجل ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 33.

وبعد تسجيل الأهلي الهدف الأول سيطر سيراميكا على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الشناوي.

وأجرى كولر تبديل بين شوطي اللقاء بخروج مروان عطية ودخول أحمد نبيل كوكا.

وسجل أحمد القندوسي هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا في شباك النادي الأهلي بالدقيقة 58.

وفي الدقيقة 67 تعرض رجب نبيل مدافع سيراميكا للطرد بعد تدخله على كريم الدبيس لاعب الأهلي وحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وسجل محمد مجدى أفشة الهدف الثاني لـ النادي الأهلي في شباك سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر 2-1.

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا 

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون إيبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس آرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الممتاز رابطة الأندية المصرية محمد مجدي أفشة مباراة الأهلي وسيراميكا كيلوباترا الأهلي سيراميكا كليوباترا أخبار بطولة الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

الدوري المصري، الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 بقاضية أفشة

أفشة يسجل الهدف الثاني لـ الأهلي في شباك سيراميكا (صور)

مشادة بالأيدي بين بيكهام وإمام عاشور في مباراة الأهلي وسيراميكا (فيديو)

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز وموقف الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

أبو عبيدة يكشف المتسبب في عرقلة صفقة الإفراج عن الأسرى

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في المياه الإقليمية أمام اليمن

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

الكهرباء تكشف سر تفاوت مدة انقطاع التيار من ساعة لـ ساعتين يوميا

هيئة البث الإسرائيلي تعلن التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار داخل غزة لمدة 3 أيام

Advertisements

منوعات

المزيد

اوقفوا العدوان على غزة، قارب السلام الياباني يصل بورسعيد وعلي متنه 1800 ناشط (صور )

اتصالات تكشف عن تقديم رسائل ومكالمات مجانية إلى غزة لمدة أسبوع، تفاصيل

محافظ القاهرة يكرم 61 طالبا متفوقا بمراحل التعليم

جمهور الأهلي أمام سيراميكا: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص، 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

تفسير حلم سقوط الجنين من بطن الأم وعلاقته بالسعادة والرزق والخير الكثير

أدعية الرزق بالزوج الصالح

المزيد
الجريدة الرسمية