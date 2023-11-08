طريقة استخدام اختبار الحمل، اعرفي شروطه

طريقة استخدام اختبار الحمل، اختبار الحمل من الأدوات التى تستخدمها النساء لمعرفة حدوث حمل أو لا قبل الذهاب إلى طبيب مختص وإجراء التحاليل اللازمة.

وطريقة استخدام اختبار الحمل، سهلة وبسيطة وعادة تكون مكتوبة على علبة الاختبار وهو مايسهل الكثير على النساء.

ويقول الدكتور أحمد هشام شعيشع استشارى طب وجراحة النساء والتوليد، إن اختيار الحمل أحد طرق اكتشاف حدوث الحمل ولكن لا يجوز الاعتماد عليها لأن تحليل الدم الرقمى دائما يكون أدق، وهذا لا يعنى أن اختبار الحمل غير سليم، ولكن يمكن أن نقول إنه يعطى الحقيقة بنسبة 70%.

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طريقة استخدام اختبار الحمل

واضاف شعيشع، أن اختبار الحمل له أنواع عديدة تباع بالصيدليات ولكن طريقة استخدام اختبار الحمل عادة تكون واحدة، حيث يتم استخدامه فى الصباح عقب الاستيقاظ مباشرة قبل تناول الطعام أو الشراب، حيث يتم وضع نقطة أو اثنان من البول على قلم أو ورقة الاختبار ثم ننتظر حوالى 5 دقائق لتظهر النتيجة بعد ذلك.

طريقة استخدام اختبار الحمل، فيتو

وتابع، إذا ظهر بالقلم أو الورقة شرطة واحدة فقط هذا يدل على عدم وجود حمل، أما إذا ظهرت شركتان فهذا يعنى حدوث حمل ولا بد من الذهاب بعدها إلة طبيب مختص وعمل التحاليل اللازمة لبدء متابعة الحمل والاطمئنان على استقرار الحمل ونمو الجنين بشكل صحى.

شروط استخدام اختبار الحمل

وأوضح الدكتور أحمد هشام شعيشع، أن هناك شروط لاستخدام اختبار الحمل المنزلي، حيث يجب عدم استخدامه إلا بعد تأخر نزول الدول الشهرية بحوالى 10 أيام، وذلك حتى يكون الاختبار دقيق، لأن قبل هذه المدة لن تظهر اى نتيجة أو تظهر نتيجة ولكن غير دقيقة.

وأعراض الحمل يمكن أن تظهر منذ أول يوم لتخصيب البويضة، حيث تسبب هرمونات الحمل بعض التغيرات وبعض الأعراض التى تشعر بها الفتيات في هذه الفترة ولكن أحيانا تكون خفيفة وغير محسوسة وأحيانا أخرى تكون شديدة على حسب طبيعة الجسم.

أعراض حدوث الحمل

ومن أعراض حدوث الحمل:-

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال بدون سبب أو الإمساك.

اضطراب المزاج والشعور بالاكتئاب أحيانًا.

الجوع المستمر أو فقدان الشهية.

القيء والغثيان.

الأرق وصعوبة الدخول فى النوم

الشعور بعدم الراحة

تغير الملامح

الأحلام الغريبة والمزعجة

آلام البطن والظهر

الدوخة

الصداع

التبول بكثرة

التعب والشعور بالخمول والإرهاق

انقطاع الدورة الشهرية