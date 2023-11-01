أعراض الحمل في أول 10 أيام، اعرفيها

أعراض الحمل فى أول 10 أيام، أعراض الحمل من الأعراض المعروفة لدى الفتيات حيث جرت العادة على أن القيء والدوخة من أعراض الحمل الشهيرة.

وأعراض الحمل في أول 10 أيام، عديدة ولكن احيانا لا تميزها الفتيات على حسب طبيعة الجسم، كنا تعتقد بعضهن أن أعراض الحمل يمكن أن تظهر في الشهر الثاني والثالث.

أعراض حدوث الحمل

وتقول الدكتورة نادية عبد القادر استشارى طب وجراحة النساء والتوليد، إن أعراض الحمل في أول 10 أيام، لا تختلف عن أعراض الحمل العادية، ولكنها تكون أخف ولا تظهر جميعها، ما يجعل الفتيات غير قادرة على تمييزها.

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وأضافت نادية، أن أعراض الحمل يمكن أن تظهر منذ أول يوم لتخصيب البويضة، حيث تسبب هرمونات الحمل بعض التغيرات وبعض الأعراض التى تشعر بها الفتيات في هذه الفترة ولكن أحيانا تكون خفيفة وغير محسوسة وأحيانا أخرى تكون شديدة على حسب طبيعة الجسم.

أعراض الحمل فى أول 10 أيام

وتابعت، أن من أعراض الحمل فى أول 10 أيام:-

الأرق وصعوبة الدخول فى النوم

الشعور بعدم الراحة

تغير الملامح

الأحلام الغريبة والمزعجة

آلام البطن والظهر

أعراض الحمل فى أول 10 أيام، فيتو

أعراض الحمل

وأوضحت الدكتورة نادية عبد القادر، أن الأعراض التي ذكرناها هي الأعراض المبدئية التى تظهر بعد تخصيب البويضة وعادة تكون موجودة فى أول أسبوعين من الحمل، لتظهر بعدها أعراض الحمل العادية، ومن أعراض الحمل:-

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال بدون سبب أو الإمساك.

اضطراب المزاج والشعور بالاكتئاب أحيانًا.

الجوع المستمر أو فقدان الشهية.

القيء والغثيان.

الدوخة

الصداع

التبول بكثرة

التعب والشعور بالخمول والإرهاق

انقطاع الدورة الشهرية

نصائح يجب على المرأة الحامل اتباعها

وأضافت نادية، أن أعراض الحمل تستمر خلال أشهر الحمل الثلاثة الأولى، وعادة تظهر الأعراض فى نهاية الشهر الأول من الحمل، ولكن كما ذكرنا يمكن أن تظهر بمجرد تخصيب البويضة، وعند ظهورها، يجب على المرأة عمل تحليل الدم الرقمي الذي يؤكد حدوث الحمل ومدته، ثم عرض التحاليل على الطبيب المختص لبدء متابعة الحمل، حيث يجب عمل السونار مرة شهريا للاطمئنان على الجنين وحجمه ونموه، وعلى الأم أن تواظب على المتابعة مع الطبيب شهريا للاطمئنان على صحتها وصحة الجنين، مع ضرورة التقنية الجيدة التي تضمن استقرار الحمل ونمو الجنين بشكل صحي.