منها الحمل والسكري، أسباب تورم القدمين

يعد تورم الكاحلين والقدمين أمرًا شائعًا وعادةً لا يسبب القلق، خاصة إذا كان الشخص يقف أو يمشي كثيرًا، ولكن بقاء القدمين والكاحلين منتفختين أو مصحوبتين بأعراض أخرى قد يشيران إلى وجود مشكلة صحية خطيرة.

تورم القدمين، فيتو

أسباب تورم القدمين

مضاعفات الحمل

يعد تورم الكاحلين والقدمين أمر طبيعي أثناء الحمل ومع ذلك، قد يكون التورم المفاجئ أو المفرط علامة على تسمم الحمل، وهي حالة خطيرة يتطور فيها ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول بعد الأسبوع العشرين من الحمل.

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إصابة في القدم أو الكاحل

يمكن أن تؤدي إصابة القدم أو الكاحل إلى التورم وتكون الإصابة الأكثر شيوعًا هي التواء الكاحل، والذي يحدث عندما تتسبب إصابة أو خطأ في تمدد الأربطة التي تثبت الكاحل في مكانه إلى ما هو أبعد من نطاقها الطبيعي.

ولتقليل التورم الناتج عن إصابة في القدم أو الكاحل، يجب الاستراحة وتجنب المشي على الكاحل أو القدم المصابة واستخدم أكياس الثلج، ولف القدم أو الكاحل بضمادة ضاغطة، ورفع القدم على كرسي أو وسادة، طبقًا لموقع “webMD” الطبي.

الوذمة اللمفية

يطلق على تجمع السوائل اللمفاوية في الأنسجة بالوزمة اللمفية، والتي يمكن أن تتطور بسبب عدم وجود أو مشاكل في الأوعية الليمفاوية أو بعد إزالة العقد الليمفاوية، واللمف هو سائل غني بالبروتين ينتقل عادة عبر شبكة واسعة من الأوعية والشعيرات الدموية.

ويتم ترشيح اللمف من خلال العقد الليمفاوية التي تحبس وتدمر المواد غير المرغوب فيها، مثل البكتيريا ومع ذلك، عندما تكون هناك مشكلة في الأوعية أو العقد الليمفاوية، يمكن أن يتم حظر حركة السائل، ويمكن أن يؤدي تراكم اللمف دون علاج إلى إضعاف التئام الجروح ويؤدي إلى العدوى والتشوه.

وتعد الوذمة اللمفية شائعة بعد العلاج الإشعاعي أو إزالة العقد الليمفاوية لدى مرضى السرطان.

القصور الوريدي

غالبًا ما يكون تورم الكاحلين والقدمين أحد الأعراض المبكرة للقصور الوريدي، وهي حالة يتحرك فيها الدم بشكل غير كافٍ عبر الأوردة من الساقين والقدمين إلى القلب وفي العادة، تستمر الأوردة في تدفق الدم إلى أعلى باستخدام صمامات أحادية الاتجاه، وعندما تتضرر هذه الصمامات أو تضعف يتسرب الدم عائدًا إلى أسفل الأوعية ويحتجز السائل في الأنسجة الرخوة في أسفل الساقين، وخاصة الكاحلين والقدمين، ويمكن أن يؤدي القصور الوريدي المزمن إلى تغيرات في الجلد وتقرحات جلدية وعدوى.

عدوى

يمكن أن يكون التورم في القدمين والكاحلين علامة على الإصابة بالعدوى، والأشخاص الذين يعانون من اعتلال الأعصاب السكري أو مشاكل عصبية أخرى في القدمين يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهابات القدم.

وإذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري، فمن المهم فحص القدمين يوميًا بحثًا عن البثور والقروح لأن تلف الأعصاب يمكن أن يخفف الإحساس بالألم ويمكن أن تتطور مشاكل القدم بسرعة.

جلطة دموية

يمكن للجلطات الدموية التي تتشكل في أوردة الساقين أن توقف تدفق الدم من الساقين إلى القلب وتتسبب في تورم الكاحلين والقدمين، وتكون جلطات الدم إما سطحية (تحدث في الأوردة الموجودة تحت الجلد مباشرة)، أو عميقة (وهي حالة تعرف باسم تجلط الأوردة العميقة).

تورم الكاحلين، فيتو

ويمكن للجلطات العميقة أن تسد واحدًا أو أكثر من الأوردة الرئيسية في الساقين كما قد تكون جلطات الدم هذه مهددة للحياة إذا انفصلت وانتقلت إلى القلب والرئتين.

أمراض القلب أو الكبد أو الكلى

وقد يشير التورم إلى وجود مشكلة مثل أمراض القلب أو الكبد أو الكلى، ويمكن أن يكون تورم الكاحلين في المساء علامة على احتباس الملح والماء بسبب قصور القلب الأيمن.

وقد تسبب أمراض الكلى أيضًا تورم القدم والكاحل عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح يمكن أن تتراكم السوائل في الجسم، كما يؤثر مرض الكبد على إنتاج الكبد لبروتين يسمى الألبومين والذي يمنع الدم من التسرب من الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة، ويؤدي إنتاج الألبومين غير الكافي إلى تسرب السوائل، وتتسبب الجاذبية في تراكم المزيد من السوائل في القدمين والكاحلين ولكن يمكن أن تتراكم السوائل أيضًا في البطن والصدر.