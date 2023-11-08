الهلال الأحمر الفلسطيني: إيقاف العمليات الجراحية في غزة ونفاد الوقود اليوم بمستشفى القدس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن مستشفى القدس في قطاع غزة يشهد نقصا حادا في الوقود ومن المتوقع نفاده اليوم.

نقص الوقود بمستشفيات غزة

وأضاف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المستشفى قلص أغلب عملياته في محاولة لترشيد استخدام الوقود وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات على مدى الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الهلال الأحمر، عن إيقاف مولد الكهرباء الرئيسي في المستشفى، والاعتماد على المولد الصغير فقط".

Advertisements

كما أعلن عن إيقاف قسم العمليات الجراحية، وإيقاف محطة توليد الأكسجين والاعتماد على الأسطوانات، وإيقاف قسم الرنين المغناطيسي والأشعة في مستشفى القدس بغزة.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، "الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات الانسانية والاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفى القدس ولمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



