الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: إيقاف العمليات الجراحية في غزة ونفاد الوقود اليوم بمستشفى القدس

مستشفي القدس بغزة،
مستشفي القدس بغزة، فيتو

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إن مستشفى القدس في قطاع غزة يشهد نقصا حادا في الوقود ومن المتوقع نفاده اليوم.

نقص الوقود بمستشفيات غزة 

وأضاف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المستشفى قلص أغلب عملياته في محاولة لترشيد استخدام الوقود وضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات على مدى الأيام القليلة المقبلة.

وأعلن الهلال الأحمر، عن إيقاف مولد الكهرباء الرئيسي في المستشفى، والاعتماد على المولد الصغير فقط".

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كما أعلن عن إيقاف قسم العمليات الجراحية، وإيقاف محطة توليد الأكسجين والاعتماد على الأسطوانات، وإيقاف قسم الرنين المغناطيسي والأشعة في مستشفى القدس بغزة.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، "الجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات الانسانية والاحتياجات الضرورية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفى القدس ولمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل".

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