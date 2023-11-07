الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الصحة: استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا من المصابين بالسرطان عبر معبر رفح

استقبال الأطفال الفلسطينيين
استقبال الأطفال الفلسطينيين للعلاج في مصر، فيتو

في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 12 طفلا فلسطينيا، عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية المتخصصة في علاج أورام الأطفال. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج أورام الأطفال.

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يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

 

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنهاء 97.1% من إجمالي قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة في محافظة الغربية، وذلك ضمن حملة «100 يوم صحة» وبناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عقب زيارته للمحافظة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي الحالات التي تم علاجها عقب زيارة الوزير وحتى 26 أكتوبر الماضي، بلغت 3 آلاف و536 حالة مرضية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تم بالتعاون مع جميع مقدمي الخدمات الطبية بالمحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية، إن 4 مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية، نجحت في علاج 354 حالة مرضية، عقب زيارة وزير الصحة، كما نجحت مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة في علاج 626 حالة مرضية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المستشفيات التابعة للتأمين الصحي قدمت خدمات مبادرة إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة لـ927 حالة مرضية.

وتابع الدكتور أسامة بلبل، أن المستشفيات الجامعية عالجت 427 حالة مرضية من قوائم الانتظار، فيما تم علاج 702 حالة من قوائم الانتظار في المستشفيات الخاصة، و18 حالة مرضية من خلال مستشفى طنطا العسكري.

 

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