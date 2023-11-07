الخارجية الكندية تعلن وصول أول دفعة من رعاياها في غزة إلى مصر

أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، عن مغادرة المجموعة الأولى من الرعايا الكنديين قطاع غزة إلى الجانب المصري، اليوم، عبر معبر رفح.

إجلاء رعايا كنديين من غزة إلى مصر

وقالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، في منشور لها على موقع "إكس"، "المجموعة الأولى التقى بهم فريقنا من المسؤولين على الجانب المصري من الحدود وقدموا لهم الدعم والرعاية".

وكانت دخلت مجموعة من الحالات لأطفال مرضى السرطان من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقى العلاج استمرارا للجهود المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

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شكري يحذر من تمدد الصراع إلى الإقليم

من جهة ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية من كل من كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، ومايكل مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع لجمهورية أيرلندا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاتصالات ركزت على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية المتأزمة الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتبادل التقييمات حول سبل تنسيق جهود الأطراف الدولية لاحتواء تداعيات الأزمة، والعمل على وضع حد لها، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف ورقعة الصراع إلى أجزاء أخرى في الإقليم.

مطالب مصرية بوقف إطلاق النار فى غزة

في سياق متصل، نقل شكري لنظرائه الموقف المصري الداعي لحتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على توفير وإيصال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة من حيث الكم والنوع وفقًا لاحتياجات المواطنين، فضلًا عن ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتوصيف انتهاكات إسرائيل بمسمياتها دون مواربة.

هذا، واتفق الوزراء على مواصلة التشاور على مدار الأيام القادمة لدعم جهود احتواء الأزمة.