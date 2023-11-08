خبير استراتيجي: إسرائيل لن تستطيع القضاء على حركة حماس
حركة حماس، قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إسرائيل لن تستطيع القضاء على حركة حماس لأن الحقيقة التى يدركها الجميع بما فيها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن المقاومة لا تنتهي رغم كل القدرات الإسرائيلية العسكرية والدعم الأمريكى والأوروبى.
وأكد فهمى فى تصريح خاص لـ فيتو، أن هذا الأمر مرتبط بعدة اعتبارات أخرى على رأسها العملية العسكرية التى سترتب أولويات ومهام أخرى تجري على الأرض.
وأضاف: إسرائيل لن تستطيع تصفية حركة حماس أو تحولها إلى حركة معارضة ولن يتم نزع سلاح الحركة لأن إسرائيل فشلت من قبل فى نزع سلاح حزب الله فى جنوب لبنان.
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