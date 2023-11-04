آخرهم تركيا، 7 دول تقطع علاقتها مع إسرائيل بسبب العدوان على غزة

الهجوم البري على غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بدأت دول النظر في علاقتها مع إسرائيل.



الدول التي قطعت علاقتها مع إسرائيل



وبعد قرار تركيا بسحب سفيرها لدي إسرائيل، بذلك يرتفع عدد الدول التي قاطعت إسرائيل إلى7 دول، وذلك في ضربة موجعة لتل أبيب ردا على المجازر التي ترتكبها بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأكدت تقارير أن العدوان الإسرائيلي على غزة أضر باتفاقات التطبيع التي وقعتها عدد من الدول العربية مع إسرائيل واخرها اتفاقات إبراهيم.

وتشمل الدول التي قاطعت إسرائيل ردا على الهجوم على غزة ( تركيا – الأردن – هندوراس- بوليفيا –تشيلي- كولومبيا-البحرين)

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وفي وقت سابق من اليوم ذكرت السلطات التركية، أنها استدعت سفيرها لدي تل ابيب بناء على عدم استجابة الجانب الإسرائيلي لوقف العدوان على غزة.

وذكرت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية، استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل شاكر أوزكان تورونلار، وذلك على خلفية استمرار التصعيد في قطاع غزة.

نتنياهو المسئول الأول عن الهجمات ضد قطاع غزة



وفي السياق ذاته اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "المسؤول الأول عن الهجمات ضد قطاع غزة".

تركيا تقطع علاقتها مع إسرائيل، فيتو

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وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية، إن "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا"، مشيرا إلى أن قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر ستضغط من أجل وقف إطلاق النار".

غضب الشعب الإسرائيلي



وأضاف أردوغان أن "نتنياهو شخص يثير غضب الشعب الإسرائيلي أيضا، وقد فقدَ دعم مواطنيه ويسعى لحشد دعم للمجازر عبر استخدام تعبيرات دينية"، مشددًا على ضرورة أن يسمع العالم صرخات الأطفال الفلسطينيين، ومد يد العون لهم.

وبالأمس الجمعة أفادت وكالة رويترز الإخبارية أن دولة هندوراس الواقعة في أمريكا الوسطي استدعت سفيرها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي.



البحرين تعلن سحب سفيرها من الكيان الصهيوني



ويوم الخميس أكد مجلس النواب البحريني، أن السفير الصهيوني في مملكة البحرين غادر البحرين، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من الكيان، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.

وذكرت وسائل إعلام بحرينية، أن ذلك يأتي تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، الذي أعلنه ملك البحرين في جميع المؤتمرات والمناسبات.



وأكد المجلس، أن استمرار العدوان على غزة، والتصعيد الصهيوني المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية.

استدعاء سفير الأردن فى إسرائيل



ويوم الأربعاء، أعلن الأردن، استدعاء سفيره فى إسرائيل، كما أبلغ السفير الإسرائيلى لديه بالبقاء بعيدا؛ احتجاجا على القصف الإسرائيلى على غزة.

وقال وزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، إن السفير لن يعود إلى تل أبيب إلا إذا أوقفت إسرائيل حربها على القطاع وأنهت الأزمة الإنسانية التى تسببت فيها.

وأضاف الصفدى فى بيان أن هذا يأتى تعبيرًا عن موقف الأردن الرافض والمستنكر للعدوان الإسرائيلى على غزة، بالإضافة لحرمان إسرائيل الفلسطينيين من الغذاء والماء والأدوية بعد أن فرضت حصارا على القطاع.

وقال الوزير إن سفير إسرائيل فى الأردن، الذى غادر قبل أسبوعين وسط احتجاجات، لن يسمح له بالعودة إلا بنفس الشروط، وأضاف أن الأردن يكثف جهوده الدبلوماسية للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب التى جلبت «مخاطر خطيرة» لانتشار الصراع فى المنطقة وتهديد السلام العالمى.



بوليفيا وتشيلي وكولومبيا



كذلك قطعت الحكومة البوليفية علاقاتها مع إسرائيل، وأرجعت القرار إلى ارتكاب إسرائيل عددًا من الجرائم والانتهاكات بحقوق الإنسان فى غزة، بينما استدعت تشيلى وكولومبيا سفيريهما.



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