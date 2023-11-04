أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

تدمير آليات إسرائيلية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي أثار بكاء أعضاء الكنيست الإسرائيلي، والذي حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع عرضه على المجتمع اليهودي داخل الكيان.

آخر لحظات جنود الاحتلال قبل مقتلهم في المدرعة

وعن تدمير الآليات الإسرائيلية، أظهر الفيديو اللقطات الأخيرة لجنود الاحتلال الـ11، قبل ثواني من تفجير الدبابة التي تقلهم، في اليوم السادس لبدء العملية البرية على غزة، ليؤكد عدد من النشطاء اليهود أن ذلك الفيديو تسبب في إدخال الحزن على قلوب أهالي جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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توعدوا بقتل المقاومة، فيتو



ويظهر جنود الاحتلال الإسرائيلي، في فيديو تدمير أليات إسرائيلية، وهو يضحكون ويتوعدون المقاومة الفلسطينية بأن هذا اليوم، اليوم السادس للحرب البرية على غزة، سيكون الأخير للمقاومة وأنهم سيحررون الأسرى الإسرائيليين من أيدي المقاومة.

جنود الاحتلال يتوعدون بإنهاء المقاومة

وكان جنود الاحتلال الإسرائيلي يرددون من داخل آليتهم العسكرية المحصنة أن "الله سيتم أنهى عمله في اليوم السادس وأكمله في اليوم السابع واستقر، طالبين من الله أن يبارك ما يقومون به في غزة وأن يحفظ جنود الاحتلال آمنين، ليعودوا إلى بيوتهم، وكانوا يرددون الأغاني الخاصة بهم"

هذه القطات الأخيرة للجنود هي ما تبقى لاهليهم. بعد وضع فرد من حماس الإرهابية عبوة على الدبابة يوم امس، هذه المشاهده احزنت الكثير في تل أبيب وستبقى ذكرى اخيره مؤلمة، ترددت عن نشر هذا كثيرا 👍



#لبيك #GazaGenocide#فلسطين_تنتصر #نصرالله#مستشفى_الشفاء #عصيان_مدنى pic.twitter.com/iXHjQPBPrx — دانيال حداد דניאל חדד (@danilhdad) November 3, 2023

يذكر أن صاروخ المقاومة الفلسطينية استهدف ناقلة لجنود الاحتلال الإسرائيلي المعروفة باسم "نمر"، التي كان الاحتلال يعتبرها المدرعة الأكثر تحصينًا وحماية في العالم، حيث كانت تنقل 11 جنديًا من جنود الاحتلال إلى غزة، في اليوم السادس لبدء العملية البرية، الأمر الذي تسبب في مقتل جنود الاحتلال داخل المدرعة، وأعلنت إسرائيل عن ذلك، بعد ساعات من استهداف المقاومة للمدرعة بصاروخ موجه للدبابات.

استهداف المدرعة نمر ومقتل 11 من جنود الاحتلال

كما أسفر استهداف المدرعة نمر عن مقتل 11 من جنود الاحتلال، وإصابة آخرين بجروح؛ الأمر الذي أحدث صدمة في إسرائيل، بسبب تدمير المدرعة، التي اسثمرت فيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموالًا كثيرة، وأدخلتها إلى الخدمة في الحرب البريدة على غزة لأول مرة.

تسبب تدمير المدرعة الإسرائيلية، التي وصفت بأنها الأكثر حماية في العالم، بحالة من الصدمة، وأكد العديد أن قتل جنود الاحتلال داخل المدرعة، تسبب في حالة من السخط ذاخل الكنيست، وتسبب في خروج العديد من أغضاء الكنيست وهم يبكون بشدة، بعدما شاهدوا اللقطات الأخيرة لتدمير المدرعة، ومقتل جنود الاحتلال الذين كانوا بداخلها، وتم منع عرض المشاهد لمقتل الجنود على مجتمع الاحتلال.

الجدير بالذكر أن وبحسب موقع "فوربس" تزن الـ "نمر" 70 طنا، وهي مدرعة بشكل "فريد"، وبدأ الجيش الإسرائيلي في تطويرها عام 1982 بعد الحرب في لبنان.

بكاء أعضاء الكنيست الإسرائيلي

يذكر أنه انتشر مقطع فيديو، نشرت وسائل الإعلام العبرية، يظهر بكاء أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بعد مشاهدتهم مقاطع فيديو، أكدوا أنه لم يتم بثه للمجتمع اليهودي، عن عمليات اقتحام غلاف غزة والسيطرة على المستوطنات في معركة السابع من أكتوبر، وتدمير المدرعة الإسرائيلية ومقتل 11 جندي إسرائيلي كانوا بداخلها.

جدير بالذكر أن إسرائيل اضطرت في التفكير بتطوير المدرعة "نمر"، بعدما اصطدمت فرق الاحتلال الإسرائيلي بفرق الصواريخ الفلسطينية المضادة للدبابات.

وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل المدرعة "نمر" عام 2000، إلى ناقلة جنود مدرعة ثقيلة مصممة لنقل 12 عشر جنديا، بينهم اثنان من أفراد الطاقم، إلى ساحة معركة مليئة بالأسلحة المضادة للدروع، وخاصة القذائف الصاروخية والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.