السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خبير: إسرائيل رفضت هدنة 12 ساعة، واجتماع عمان لن يؤدي لوقف إطلاق النار

اجتماع وزراء الخارجية
اجتماع وزراء الخارجية العرب عن غزة، فيتو

 العدوان على غزة، قال الدكتور أسامة شعت، أستاذ العلوم السياسة والعلاقات الدولية والخبير بالشئون الفلسطينية، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب في الأردن مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لن يكون مؤثرا.

 

اجتماع الأردن لن يفضي إلى شيء

وأكد أسامة شعت لفيتو أن اجتماع الأردن لن يؤدي إلى وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن بلينكن لا يحمل في جعبته أي شيء يستطيع تقديمه في هذا الاجتماع.

وذكر شعت أن بايدن يهدف خلال هذا الاجتماع لهدنة إنسانية في غزة قدرها 12 ساعة مقابل إفراج حماس عن الأسرى الأمريكيين، مضيفا أن نتنياهو رفض عرض بلينكن.

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وشدد أسامة شعت على أن الحل الوحيد لإيقاف العدوان على غزة، هو الضغط على أمريكا وأوروبا من خلال قطع الإمدادات البترولية إليهم.

وفي السياق ذاته قال السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، إن أبرز وأهم ملف سيركز عليه اجتماع وزراء خارجية الدول العربية مع الوزير الأمريكي أنتوني بلينكن في الأردن، هو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

 

وقف إطلاق النار في غزة 

 وأضاف محمد العرابي أنه ليس هناك ملف أهم من وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لحقن دماء الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أنه لا يتوقع وقف إطلاق النار في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تقبل بهذا العرض لأن  لديها هدف أساسي هو تحرير الأسرى، وهو ما تعبره حماس الورقة الأهم لها على طاولة المفاوضات فلن تفرط في الأسرى بدون اتفاق وقف إطلاق النار.

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وأشار محمد العرابي إلى أن هناك طلبات متناقضة من قبل إسرائيل وحماس وهو ما يعرقل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وإسرائيل تصر على تحرير الأسرى.

وأكد وزير الخارجية الأسبق على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي وحدها القادرة على وقف إطلاق النار في غزة وكبح العدوان الإسرائيلي.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة إلى الشرق الأوسط بدئها من تل أبيب، ثم زيارة اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان.

 

اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في عمان بوزراء خارجية 5 دول عربية، الإمارات والسعودية وقطر ومصر والأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لمناقشة الأوضاع في غزة.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد في منشور عبر منصة "x"، أن وزراء خارجية خمس دول عربية سيجتمعون اليوم السبت في "موقف عربي موحد" في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للتأكيد على "ضرورة الوقف الفورى للاعتداءات الإسرائيلية، وأولوية دخول المساعدات، ومنع التهجير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو الحل".

وفي وقت سابق أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش في زيارته إلى العاصمة الأردنية عمان، إمكانية توحيد إدارة السلطة الفلسطينية للضفة الغربية وغزة.

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انطلاق اجتماع وزراء خارجية 5 دول عربية في الأردن لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

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وزير الخارجية الأسبق يكشف كواليس اجتماع الأردن وسر رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

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