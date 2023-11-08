الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد زيادة البنزين، ارتفاع كبير فى مبيعات السيارات الكهربائية

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات كهربائية، أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية  خلال شهر أكتوبر الماضي للعام الجارى 2023، وبلغ ما يقرب من  481 مركبة كهربائية تتضمن 322 سيارة ملاكي كهربائية.

ترخيص السيارات الكهربائية فى مصر 

وفقا لما أعلنت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، ترتيب مبيعات السيارات الكهربائية في أكتوبر كالتالي:


فولكس فاجن 114 سيارة. وتشمل ID4 بواقع 20 سيارة وID Cruzz بواقع 16 سيارة.

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MCV بعدد 109 مركبة كهربائية.

BMW بعدد 23 سيارة منها I3 بعدد 7 سيارات.

مرسيدس 21 سيارة منها 4 سيارات مرسيدس EQ 260

تسلا 14 سيارة.

 

وتوضح  أعلنت الادارة العامة للمروربالتعاون مع مجمعة التأمين الاجباري على السيارات، اجمالى  عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها من1-7-2021 وحتى 31-8 -2023  بلغ 3212 مركبة كهربائية. كما بلغت عدد السيارات الكهربائية التى تم ترخيصها فى شهر سبتمبر 184 سيارة.

 

ترتيب السيارات الكهربائية في مصر خلال سبتمبر الماضي وجاء الترتيب كالتالي:

فولكس فاجن اى دى 4 عدد 29 سيارة.

فولكس فاجن اى دى4 كروز 13 سيارة.

تسلا 10 سيارة.

بى واى دى 20 سيارة.

مرسيدس 14 سيارة من بينها 6 سيارات eqc400.

بى ام دبليو ix3  بعدد 5 سيارات.

BMW i3  بعدد 3 سيارات.

 BMW x1 i 2 سيارة.

 

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