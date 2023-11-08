خبير استراتيجي: الضربات الإسرائيلية لن تؤدي لزوال حماس
حركة حماس، قال اللواء محمد الغباشى الخبير الاستراتيجى، إن الضربات الإسرائيلية واتباع سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة قد تؤدي إلى إضعاف حماس ولكن لن تؤدي إلى زوالها.
وأشار الغباشي إلى أن حركة المقاومة حماس نجحت في تكبيد الاحتلال خسائر فادحة فيما يقوم الاحتلال بارتكاب مجازر وحشية ضد الأطفال والنساء في قطاع غزة، الأمرالذي كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال وداعميه في الولايات المتحدة وأوروبا، كما كشفت مدى استهانتهم بحقوق الإنسان خاصة إذا كان هذا الإنسان عربي.
ولفت إلى أن هذه الحرب أظهرت مدى التدريبات الفائقة التي تلقتها عناصر المقاومة للقتال بشجاعة في أصعب المواقف والصمود وتكبيد المحتل الخسائر الكبيرة على الأرض.
إمكانية ضعف حماس لن تنتهي
وأكد الغباشى فى تصريح خاص لـ فيتو أن كافة المقترحات لإدارة قطاع غزة بعد الحرب تم رفضها من قبل أهل القطاع خاصة وأن حركة المقاومة صامدة على الأرض وتقاتل بقوة ضد جيش الاحتلال وتلتف حول مقاومتها.
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