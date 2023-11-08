توقيع الكشف على 179 مواطنا خلال قافلة طبية بروضة السودان بالدقي (صور)

نظمت محافظة الجيزة قافلة طبية شاملة بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأهالى مساكن روضة السودان بحي الدقي، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الإسكان بديل العشوائيات بمنطقة روضة السودان من خلال إطلاق العديد من المبادرات الصحية وإتاحة العلاج بالمجان بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

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توقيع الكشف الطبي على ١٧٩ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان

وأكدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها تمكنت من توقيع الكشف الطبي على ١٧٩ حالة وصرف العلاج لهم بالمجان وذلك في تخصصات (عظام-جلدية-باطنة-اسنان-اطفال) إلي جانب إجراء تحاليل هيموجلوبين وسكر لعدد ٢٩ مواطنا وذلك بمشاركة ٣٢ متطوعا من قبل مديرية الشباب والرياضة ومؤسسات المجتمع المدني.

تصريحات نائب المحافظ جاءت خلال الزيارة الميدانية التي أجرتها للوقوف علي نتائج القافلة الطبية خلال اليوم الأول والتي أشارت خلالها أنه من المقرر أن يستمر عمل القافلة على مدار يومين وسيتم توزيع شنط ملابس لعدد ١٠٠ أسرة وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها الدولة للأسر الأكثر احتياجًا.

ورافق نائب المحافظ خلال الزيارة اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وممثلي الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

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