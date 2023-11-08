تأمينات وسكن للمغتربين، الجيزة تعلن عن توفير فرص عمل

اعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر فرص عمل بشركة حراس مصر للأمن والحراسة.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المتاحة من قبل الشركة تتمثل هي أفراد أمن بمنطقة الهرم وطريق أكتوبر.

الجيزة تعلن عن توفير فرص عمل جديدة

وأشار الجهاز إلى أن الشروط المطلوبة هي أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا عل دبلوم والسن يبدأ من 25 سنة ولا يتعدى الـ 45 سنة.

واوضح الجهاز أن المزايا المتوافر من قبل الشركة للعاملين بها توافر تأمين طبي واجتماعي من اول يوم عمل وزيادة ثانوية واعطاء عامليها 4 ايام راحة من كل شهر توافر سكن للمغتربين.

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فرص عمل جديدة للشباب الخريجين



وقالت "وزارة العمل " أنها تلقت طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الأن، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،مع سرعة التقديم على تلك "الفرص" عليها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023،..موضحة أن كافة بيانات نشرة التوظيف الجديدة، وأرقام الشركات موجودة على الموقع الرسمي للوزارة في باب "النشرة القومية للتشغيل" على اللينك التالي:

نشرة التوظيف الدورية



وجاء في البيان الصحفي،أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها"الوزارة" اليوم من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن عن فرص عمل جديدة،متوفرة في 11 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية،وأسيوط، وقنا،وسوهاج، ودمياط، والوادى الجديد، والفيوم...

وفي تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين، وصيدليين، ومساعد صيدلى، ومحضر طلبيات، ومدير فرع، ورئيس فريق، وأخصائي موارد بشرية، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وعمال مخازن، وأخصائيين مشتريات، ومندوبين مبيعات، ومحصلين،ووسطاء تأمين،ومندوبين توزيع،وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام،وفنيين جميع التخصصات،وعمال نظافة،وتخصصات أخرى.

مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات،وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة،برواتب مُجزية،فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم،وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المُتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحِري المصداقية في نشر فرص العمل،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

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