الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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مياه القاهرة تواصل حملاتها للتوعية بترشيد الاستهلاك

ترشيد استهلاك المياه،فيتو
ترشيد استهلاك المياه،فيتو

 أكد المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، حرص الشركة على تكثيف الأنشطة الاتصالية التي من شأنها ترسيخ رسالة الشركة وأهدافها لدى كافة فئات جمهور عملائها بمختلف مناطق القاهرة، وذلك لرفع الوعي المائي لكافة شرائح المجتمع، لخلق جيل يدرك أهمية المياه والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الماء هو حلقة الوصل لترابط جميع عناصر البيئة وتوازنها، والحفاظ عليها وبالتبعية الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.

وفي هذا السياق، قامت إدارة التوعية بتنفيذ حملات وأنشطة توعوية مستهدفة في كافة فئات محافظة القاهرة، متنوعة بين مؤسسات تعليمية ومعاهد دينية، وقوافل طبية بجانب توعية ميدانية شاملة مختلف المناطق منها (الوايلي وحدائق القبة وباب الشعرية وحلمية الزيتون وصقر قريش والبساتين ومصر القديمة)، بالإضافة إلى توعية إعلامية وإلكترونية من خلال الصفحات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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 واستهدفت حملات التوعية التي تنوعت بين ندوات وورش سباكة ولصق بوسترات ومسابقات وتوزيع جوائز عينيه نحو أكثر 72882 من الجمهور خلال شهر أكتوبر، 

 وتستهدف حملات التوعية جمعيات أهلية ومؤسسات اجتماعية ومنها: جمعية رسائل الخير، وجمعية الإمام علي بن أبي طالب بجامعة حلوان وجمعية خيرية لرفقاء المرضى، بإجمالي عدد منتفعين وصل إلى 150 سيدة وطف، كما تقوم بإجراء استطلاعات رأي متنوعة بين ميدانية وهاتفية وإلكترونية، للتعرف على أراء العملاء في الخدمات المتنوعة والمستحدثة بشكل مستمر التي تقدمها شركة مياه الشرب بالقاهرة، بجانب الجهود المبذولة في توفير كوب مياه صحى وآمن على مدى 24 ساعة.

كما ناشدت  هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة سوهاج الجديدة  المواطنين المخصص لهم قطع أراضي سكنية بالمدينة والذين انتهت المدد الأصلية والمضافة لإثبات الجدية (تنفيذ دور أرضي كحد أدنى) وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة وتشطيبها داخليًّا وخارجيًّا لإثبات الجدية لتلك القطع وتنفيذًا للمبنى.

وأوضح أن ذلك دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض وعلى أن لا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضي وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والافنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار وطبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وطبقا للقواعد.

وأكد أن الجهاز بصدد إلغاء التخصيص للقطع التي لم تقم بإثبات الجدية وذلك خلال شهر من تاريخه المناطق الآتية:

(اجتماعي ١، اجتماعي ٢، اجتماعي ٣، ١٢٧ فدانًا، ٥٥ فدانًا، الحي الثالث).

 وقد قام الجهاز بتحرير إنذارات مسجلة بعلم الوصول على عناوين المخصص لهم تلك القطع، علمًا بأن الجهاز يواصل تباعا اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه كافة قطع الأراضي بالمدينة طبقًا لقرارات السلطة المختصة والمهل الممنوحة.. وسيتم مراجعة نسب الإنجاز والمباني واتخاذ نفس الإجراءات المذكورة أعلاه للمناطق الممنوحة مهل لها تنتهي منتصف شهر مارس ٢٠٢٤م وهي (الاقتصادي، فوق متوسط، عمارات الحي الثاني، العائلي الأول والثاني).

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استهلاك المياه المهندس مصطفى الشيمى ترشيد استهلاك المياه ترشيد استهلاك شركة مياه الشرب بالقاهرة

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