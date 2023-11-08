أخبار الأهلى، محاضرة ختامية من كولر للاعبين والتشكيل المتوقع لمباراة سيراميكا

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خطة مباراة سيراميكا كيلوباترا

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب المقاولون العرب لخوض مباراة سيراميكا كيلوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024 والمقرر إقامته عصر اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام سيراميكا كيلوباترا وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، وذلك من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الثانية عشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة سيراميكا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، انتونى موديست، بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا

وتذاع مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر.

غيابات الأهلى عن مباراة سيراميكا كيلوباترا

ويغيب عن الأهلى فى مباراة سيراميكا كيلوباترا كلا من على معلول وعمرو ومحمود متولي ورضا سليم بسبب الإصابة وعمرو السوليه نتيجة عدم الجهازيه الفنية نتيجة عودته مؤخرا من الإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للأيقاف بينما تم استبعاد الرباعى محمد زعلوك و معتز محمد ومحمد الضاوي كريستو وصلاح محسن بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير, مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، موديست.

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6 مواجهات جمعت الأهلي وسيراميكا

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أى خسائر.

مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

أفشه يتصدر قائمة هدافي الأهلى امام سيراميكا

ويتصدر محمد مجدى افشه صانع ألعاب الفريق الأحمر صدارة هدافي فريقه أمام سيراميكا كيلوباترا برصد هدفين

هدافي الأهلى امام سيراميكا كيلوباترا



وجاءت أهداف الأهلي أمام سيراميكا كالتالي:

-أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021



- سجل وليد سليمان هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات موسم 2020-2021

- أحرز ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز طارق سامى لاعب سيراميكا كيلوباترا هدفًا بالخطأ في مرماه في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- سجل محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2020-2021

- أحرز محمد محمد مجدى افشه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل أحمد سيد غريب هدفا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رامى ربيعه هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- سجل لويس ميكيسونى هدفًا في شباك فريق سيراميكا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022

- أحرز رأفت خليل هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022.

- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.

-أحرز حسين الشحات هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2022-2023.