الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط ‏64 ألف مخالفة مرورية على الطرق خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط
خلال 24 ساعة.. ضبط ‏64579 مخالفة مرورية متنوعة اعلي الطرق 

 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات. 

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64579) مخالفة مرورية متنوعة من بينها(12228) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (543) مخالفة السير بدون تراخيص، (51) مخالفة دراجة نارية، (1638) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (23) مخالفة موقف عشوائى، (10) مخالفات شروط التراخيص.

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 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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