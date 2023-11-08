الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 8 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 842 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

ضبط 8 قضايا مخدرات
ضبط 8 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 842 حكم قضائى  فى أسوان

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

و أسفرت جهودها عن ضبط  8 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 842 حكما قضائيا  فى أسوان ودمياط
مديرية أمن أسوان 
ضبط 4  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية وتنفيذ (842) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط 4  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش - 2فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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