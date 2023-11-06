أسعار ومواصفات سيارات MG RX5 Plus بعد زيادة نوفمبر

سيارات MG، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية MG، أسعار ومواصفات سيارات MG RX5 Plus التي شهدت ارتفاع كبير خلال شهر نوفمبر بقيمة مالية تصل نحو 60 ألف جنيه، داخل المعارض المصرية.



أسعار سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة

ونرصد في التقرير التالي اسعار ومواصفات سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة شهر نوفمبر لعام 2023، وهي كالتالي:

يصل سعر أول فئة كومفورت بنحو مليون و330 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.



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يصل سعر ثاني فئة لاكشري بسعر مليون و390 ألف جنيه بدلًا من مليون و320 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.





مواصفات محرك MG RX5 Plus



حصلت سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة بمحرك 1500 سي سي بقوة 171 حصانا وعزم دوران 275 نيوتن متر بزيادة 25 نيوتن متر عن السابق واثنين حصان عن السابق مع ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض ٧ سرعات وشاحن توربيني مرتبط بالمحرك وسرعة قصوى 190 كيلو متر في الساعة.





مواصفات سيارات MG RX5 Plus



تتميز الفئة الأولى من السيارة بمصابيح أمامية ليد مع إمكانية ضبط مستوى الإضاءة وحساسات الإضاءة وإضاءة نهارية ليد، كما تتميز بمرايا كهربائية الطي وقضبان للسقف واسبويلر خلفي وعجلات ١٨ بوصة.

ويبلغ طول السيارة 4571 ملم والعرض 1855 ملم والارتفاع 1719 ملم مع قاعدة عجلات بطول 2708 ملم.