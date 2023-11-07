هبوط أسهم صناع السيارات الكهربائية في الصين بسبب شركة تسلا

شهدت أسهم الشركات الصينية تراجعا كبيرا، حيث هبط سهم "نيو" بأكثر من 5% في بورصة هونج كونج، في أكبر تراجع بين نظرائه، فيما انخفض سهم "إكس بنج" بما يزيد عن 3% لفترة وجيزة، وكان تراجع "بي واي دي" طفيفًا، وجاء ذلك بالتزامن مع انتاج تسلا سيارات كهربائية باسعار في متناول الجميع في أوروبا، وذلك لمنافسه كبري شركات السيارات.

اسعار سيارات تسلا الجديدة

ووفقا لما نشرته "رويترز"، وحدد شركة تسلا، اسعار سيارتها الجديدة المخصصة للسوق الأوروبي وتصل نحو 25 ألف يورو (26,863 دولارًا) في مصنعها قرب برلين،

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وفي ذات السياق المتصل قال ايلون ماسك الرئيس التنفيذي، إن تسلا ترغب في انتاج سيارة كهربائية رخيصه التكلفه من اجل المستهلكين وجاء ذلك زيارته للمصنع في غروينهايده،

ويذكر ان بالرغم زيادة المبيعات الشهرية لشركات المركبات الكهربائية الصينية في الآونة الأخيرة، تبايَن تعامل المستثمرين معها.

تخلف سهم "نيو" عن نظرائه هذا العام في ظل استمرار الخسائر. كما أن الأنباء عن سيارة "تسلا" الجديدة أتت بعد بدء تحقيق الاتحاد الأوروبي في الدعم المُقدم للسيارات الكهربائية في الصين، وهي خطوة قد يُرد عليها بتدابير مثل فرض رسوم جمركية تعويضية.