بزيادة تصل إلى 35 ألف جنيه، ارتفاع أسعار سيارات البيك أب خلال شهر نوفمبر
سيارات نص نقل، ارتفعت أسعار سيارات النص نقل داخل السوق المحلي خلال شهر نوفمبر للعام الجاري 2023، بسبب استخدام السيارات في نقل البضائع والمشروعات الصغيرة للشباب، وبلغت قيمة الزيادة نحو 35 ألف جنيه.
وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية فوتون وJMC، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة في سيارات JMC بيك أب بمصر نرصدها في التقرير التالي:
أسعار JMC بيك أب نصف النقل
يصل سعر الفئة الأولى شاسيه بدون تكييف بسعر 508.900 ألف جنيه بدلًا من 474.900 ألف بزيادة 34 ألف جنيه.
يصل سعر ثاني فئة صندوق بدون تكييف بسعر 519.900 ألف جنيه بدلًا من 484.900 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.
الفئة الثالثة صندوق بتكييف بسعر 554.900 ألف جنيه بدلًا من 519.900 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.
مواصفات محرك سيارات JMC بيك أب
زودت السيارة بمحرك 4 سلندرات 2771 سي سي بقوة 57 حصانًا وناقل حركة مانيوال 5 سرعات وتصنع السيارة في الصين وتعمل بالدفع الخلفي.
وتأتي بطول كلي 5012 مم وارتفاع كلي 1645 مم وارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم خلوص.
وتتميز السيارة بنظام باور ستيرينج وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وزجاج كهربائي وجنوط مع بلوتووث وفتحات USB وAUX.
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