تحمل توقيع صانعيها، بيع ساعة من الذهب بـ 2.4 مليون دولار

بسعر قياسي قدره 2.4 مليون دولار، بيعت ساعة نادرة بتوقيع كل من جورج دانيالز، وروجر سميث، في مزاد أقيم بصالة سوثبي في جنيف.

أشهر صانع ساعات بريطاني

الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض ومن طراز ملينيوم إنتاج عام 2001، تحمل اسمي الراحل جورج دانيالز الذي يعد أشهر صانع ساعات بريطاني في العصر الحديث، وتلميذه في ذلك الوقت روجر سميث الذي ينتج حاليًا الساعات باسمه، وفقًا لوكالة بلومبيرج للأنباء.

وتعتبر هذه الساعة هي أحدث وحدة من طراز ملينيوم، وكانت مملوكة لسميث شخصيًا حتى باعها عام 2008 مقابل 100 ألف جنيه إسترليني (124 ألف دولار)، للمساعدة على تمويل مشروعه الخاص لصناعة الساعات، وكانت هذه الساعة أيضًا أول ساعة يد تحمل اسمه.

Advertisements

أعلى سعر لساعة

وقد بلغ سعر الساعة في المزاد 2.18 مليون فرنك سويسري (2.4 مليون دولار)، ويعد أعلى سعر لساعة من طراز ميلينيوم، وأعلى سعر للساعات التي تحمل توقيع روجر سميث.

وفي تعليق له، قال سميث في مقابلة عقب المزاد: "كان جذب الاهتمام ببيع هذه القطعة من كل أنحاء العالم أمرًا مدهشًا حقًا. يبدو أن هذه الساعة اتخذت مسارًا خاصًا بها"، مضيفًا أن بيعه للساعة في 2008 كان قرارًا صعبًا للغاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.