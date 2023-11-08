الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

تحمل توقيع صانعيها، بيع ساعة من الذهب بـ 2.4 مليون دولار

الساعة مصنوعة من
الساعة مصنوعة من الذهب الأبيض، فيتو

بسعر قياسي قدره 2.4 مليون دولار، بيعت ساعة نادرة بتوقيع كل من جورج دانيالز، وروجر سميث، في مزاد أقيم بصالة سوثبي في جنيف.

أشهر صانع ساعات بريطاني

الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض ومن طراز ملينيوم إنتاج عام 2001، تحمل اسمي الراحل جورج دانيالز الذي يعد أشهر صانع ساعات بريطاني في العصر الحديث، وتلميذه في ذلك الوقت روجر سميث الذي ينتج حاليًا الساعات باسمه، وفقًا لوكالة بلومبيرج للأنباء.

وتعتبر هذه الساعة هي أحدث وحدة من طراز ملينيوم، وكانت مملوكة لسميث شخصيًا حتى باعها عام 2008 مقابل 100 ألف جنيه إسترليني (124 ألف دولار)، للمساعدة على تمويل مشروعه الخاص لصناعة الساعات، وكانت هذه الساعة أيضًا أول ساعة يد تحمل اسمه.

Advertisements

أعلى سعر لساعة

وقد بلغ سعر الساعة في المزاد 2.18 مليون فرنك سويسري (2.4 مليون دولار)، ويعد أعلى سعر لساعة من طراز ميلينيوم، وأعلى سعر للساعات التي تحمل توقيع روجر سميث.

وفي تعليق له، قال سميث في مقابلة عقب المزاد: "كان جذب الاهتمام ببيع هذه القطعة من كل أنحاء العالم أمرًا مدهشًا حقًا. يبدو أن هذه الساعة اتخذت مسارًا خاصًا بها"، مضيفًا أن بيعه للساعة في 2008 كان قرارًا صعبًا للغاية.

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

بـ 4.18 مليون دولار.. روسيا تطرح منزل ستالين في مزاد ( فيديوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ساعة نادرة جنيف صالة سوثبي الذهب الأبيض طراز ملينيوم أشهر صانع ساعات بريطاني

مواد متعلقة

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

مزاد لبيع قبعة نابليون بونابارت في فرنسا

الأكثر قراءة

نيجيريا ترفض استقبال رئيس حكومة دولة بسبب دعمها لإسرائيل

الشركة الشرقية تكشف أسباب رفع أسعار السجائر، وتطبيق الزيادة غدا

إحالة المتهم بقتل خالته وزوجها في العمرانية إلى المفتي

الكهرباء تكشف سر تفاوت مدة انقطاع التيار من ساعة لـ ساعتين يوميا

كل ما تريد معرفته عن مسرحية صوابع زينب المقرر عرضها في موسم الرياض

يحيى السنوار.. القائد الذي أرعب إسرائيل.. حاول الاحتلال اغتياله عدة مرات ووصفه بالرجل الميت.. حكم عليه بالسجن مدى الحياة وتعلم العبرية.. وطالب نتنياهو برأسه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

السيسي يتابع جهود تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، مستقبل مصر الأبرز (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 9-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

200 ألف عام، عمر فأس من العصر الحجري

تحمل توقيع صانعيها، بيع ساعة من الذهب بـ 2.4 مليون دولار

توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

يحيى السنوار.. قائد حماس المطلوب على قائمة اغتيالات دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الرزق بالزوج الصالح

تفسير حلم القبر المفتوح في المنام وعلاقتها بسوء الأحوال المادية وضيق المعيشة

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية