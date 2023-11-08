نتفليكس تعلن عن إنتاج جزء ثالث من فيلم Enola Holmes

Enola Holmes، أعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، نتفليكس، رسميا عن إنتاجها جزء جديد من سلسلة أفلامها الشهيرة Enola Holmes، ويأتي ذلك بعد عدة شهور من الحديث عن إنتاج جزء ثالث، من السلسلة، واستغلال نجاح الجزء الثاني في الحصول علي ملايين المشاهدات عبر المنصة الرقمية.

سلسلة أفلام Enola Holmes

Enola Holmes، هي سلسلة أفلام تعتمد علي الإثارة والغموض، وانتجت منصة نتفليكس منها جزئين حاي الأن، طرح الجزء الثاني منها في نوفمبر ٢٠٢٢، وكان من بطولة ميلي بوبي براون وهنري كافيل،

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وتدور أحداث الجزء الثاني من فيلم Enola Holmes، حول تولي إينولا هولمز قضيتها الأولى كمحققة، لكشف لغز الفتاة المفقودة، والتي ستحتاج خلالها إلى مساعدة من أصدقائها وشقيقها شيرلوك هولمز.

فيما صدر الجزء الاول من Enola Holmes، في سنة 2020، وكان من إخراج هاري برادبير.

فيلم Enola Holmes مبني على الكتاب الأول من سلسلة ألغاز إينولا هولمز للكاتبة نانسي سبرينجر، وتدور أحداثه حول إينولا هولمز، الشقيقة الصغرى للمُتحري المشهور شيرلوك هولمز.

وحقق الجزء الأول من فيلم Enola Holmes أرقام مشاهدة خيالية، وصلت إلى 76 مليون مشاهدة خلال شهر واحد فقط، ليحتل مركزًا في قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس.

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا.

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من التخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".