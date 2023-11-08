فوائد البابونج للنساء، يخفف آلام الدورة الشهرية ويعزز نضارة البشرة وجمال الشعر

فوائد البابونج للنساء، البابونج من الأعشاب الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وهى عبارة عن زهرة لها رائحة مميزة.

وفوائد البابونج للنساء، عديدة حيث يحتوى البابونج على قيمة غذائية عالية، وكان يدخل فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة الأدوية.

أهمية البابونج للنساء

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن زهرة البابونج من الأعشاب الشهيرة التى لها رائحة مميزة وقيمة غذائية عالية واشتهر بقدرته على تهدئة الاعصاب وتخفيف التوتر والاسترخاء، وبالتالى هو مهم للنساء لانه يخفف عنهم الضغوط اليومية ويشعرهن الاسترخاء والسعادة.

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وأضاف السيد، أن البابونج يحتوى على العناصر التي يحتاجها الجسم، وبالتالى من المهم تناوله خاصة قبل النوم لأنه يساعد فى النوم الهاديء وتخفيف القلق والتوتر

فوائد البابونج للنساء

وتابع، أن من فوائد البابونج للنساء:-

شاي البابونج مفيد كمضاد للتشنجات والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

تناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية.

تناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية. يساعد ربات البيوت على الاسترخاء بعد يوم طويل من المسؤولية والضغوط اليومية.

يعزز من نضارة البشرة وجمالها ويساعدها فى مقاومة أمراض الشيخوخة والتجاعيد.

يعزز من جمال الشعر ولمعانه لذا يجب المواظبة على تناولة.

شراب البابونج غير المحلى هو مشروب مهدئ للأعصاب، حيث يتم تناوله قبل ساعة من النوم فهو يقلل من الإجهاد، ويساعد على النوم الهادئ العميق.

يعمل على تفتيح البشرة، حيث نغلي البابونج المجفف بالماء، ثم نتركه ليبرد، ونضيف ماء الورد ونضعه على البشرة، ونتركه ليجف، ثم نغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر هذا الماسك كل ثلاثة أيام.

فوائد البابونج للنساء، فيتو

فوائد البابونج للصحة

وفوائد البابونج عديدة، منها:-

يخفض البابونج مستوى السكر في الدم، ويجدد مخازن الجليكوجين، مما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل.

يساعد على استرخاء العضلات في جميع أنحاء الجهاز الهضمي، والماء في الشاي يحسن الهضم لتقليص البطن المتضخمة، وللحصول على أفضل نتيجة، يمكن تناول كوب أو اثنين من البابونج يوميًّا.

شاي البابونج له تأثير كبير في شعورك بالاسترخاء، وهو يستخدم منذ قرون في تهدئة ومكافحة الصداع النصفي الشديد.

مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج تقوي القلب، وتقلل مركبات الفلافونويد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

يحتوي البابونج على العنصر النشط "أبيجينين"، والذي يساعد في منع تكاثر الخلايا السرطانية

يساعد شاي البابونج على علاج آلام المفاصل، كما أنه يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.

يحتوي البابونج على بعض المواد التي تحفز عمل الأحماض الأمينية في الدماغ، والتي تعمل كمهدئ للأعصاب.

يحتوي البابونج على مواد ألفا-بيسابولد وماتريسين، والتي تعمل كمضاد للالتهابات.

يساعد في علاج الكحة والتهاب الشعب الهوائية، ومفيد أيضًا في القضاء على التهاب الحلق أو التهاب الفم.