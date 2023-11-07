الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الخيار، يغذي الشعر والبشرة ويطرد السموم من الجسم ويقوي العظام

فوائد الخيار، فيتو
فوائد الخيار، فيتو

فوائد الخيار، الخيار من خضروات السلطة الشهيرة وهو يستخدم عادة فى عمل السلطة بأنواع مختلفة وكذلك فى عمل المخللات.

وفوائد الخيار، عديدة حيث اشتهر بأهميته للبشرة والحفاظ على شبابها لإحتوائه على نسبة عالية من المياة ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

أهمية تناول الخيار 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخيار من الخضروات المهمة للصحة وذلك لأنه يحتوى على الماء بنسبة 92% وهى نسبة كبيرة تستطيع الحفاظ على نشاط الدورة الدموية بالجسم وتحسين صحة الجلد والبشرة وطرد السموم من الجسم، لذا يجب تناول الخيار بإستمرار بشرط دون تقشيره وغسله جيدا بالماء والخل.

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عناصر غذائية مهمة موجودة في الخيار 

وأضاف السيد، أن الخيار له قيمة غذائية عالية الجودة حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب المركب وفيتامين ك، ونسبة عالية من الألياف والبروتينات والكربوهيدرات هذا بالإضافة إلى الماغنسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز، وجميعها عناصر تعزز من قوة الحسم والمناعة.

فوائد الخيار، فيتو

فوائد الخيار للصحة

وتابع، أن من فوائد الخيار:-

  • ينظم حركة الجهاز الهضمي.
  • يساعد فى علاج حصى الكلى والأملاح والتهابات البول.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي والعناصر الغذائية المهمة.
  • يعزز تنظيم إفراز الأنسولين بالجسم.
  • يخفف من آلام النقرس والتهاب المفاصل.
  • يساعد فى علاج حروق الشمس.
  • يساعد فى تعزيز صحة الجهاز الدورى
    يعمل على علاج انتفاخ العيون والهالات السوداء.
  • يساعد فى تقوية الاظافر ومنع تشققها.
  • يرطب البشرة ويعيد الحيوية لها.
  • يحارب السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يحمى من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • يرطب الجسم ويحمي من مخاطر الجفاف والإجهاد الحراري فى الصيف.
  • يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لأنه قليل السعرات الحرارية وخالى من الدهون ويمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى يساعد في إنقاص الوزن.
  • يحمى من خطر الإصابة بالجلطات.
  • يعزز من جمال البشرة ونضارتها.
  • يشد البشرة ويحمى من التجاعيد والخطوط.
  • يغذى البشرة بما يحتاجه من عناصر غذائية مهمة.
  • يغذى الشعر ويرطبه ويساعد فى زيادة طوله وكثافته.
  • يساعد على علاج التهابات المعدة.
  • يقضى على حموضة المعدة.
  • يقوى العظام والعضلات والأعصاب.
  • يخفض مستوى السكر بالدم.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يقضى على رائحة الفم الكريهة.
  • يساعد فى علاج الإمساك ويحمى من الإصابة به لأنه يحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تنظف القولون وتطرد السموم.
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الخيار أهمية تناول الخيار فوائد الخيار عناصر غذائية مهمة موجودة في الخيار الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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