عشرات المستوطنين يقتحمون الخليل القديمة ويرددون شعارات تدعو إلى قتل الفلسطينيين

غزة الآن ، نظم عشرات الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، مسيرة في أحياء البلدة القديمة في الخليل، ودعوا إلى اقتحام الحرم الإبراهيمي يوم الخميس المقبل، حسبما ذكرت وكالة "وفا".

وكتبت الوكالة: "أفادت مصادر محلية بأن المستعمرين اقتحموا البلدة القديمة بمسيرة مركبات، وجابوا حارات جابر، وادي النصارى، ووادي الحصين، مرددين الشعارات العنصرية المطالبة بقتل الفلسطينيين. كما قاموا بأعمال دهان لجدران هذه الأحياء، تمهيدا لكتابة شعارات عنصرية عليها".

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وأضافت: "وأشارت المصادر إلى أن المستعمرين نشروا دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسيرة يوم الخميس المقبل، واقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف لإقامة صلواتهم التلمودية، لدعم حرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال على شعبنا".

مر شهر كامل على اندلاع الحرب، تواصل القوات الإسرائيلية شن غارات عنيفة على قطاع غزة بلا هوادة، ورغم ذلك تواصل الفصائل الفلسطينية استهداف تحشيدات القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

خطة إسرائيل لحكم غزة

كشف مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خطة إسرائيل لما بعد الحرب في غزة، قائلًا إنها ليست "احتلالًا مستمرًّا".

وأضاف لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور أمس: "أعتقد أنه يمكن أن تتوقع شيئًا أكثر مرونة حيث يمكننا التحرك والخروج حسب الحاجة للتعامل مع الوضع الأمني"، وتابع: "نحن لا نتحدث عن أي نوع من الاحتلال المستمر لقطاع غزة".

وردًّا على سؤال حول تصريحات نتنياهو، بأن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة "لفترة غير محددة" بعد انتهاء الحرب، قال ريجيف: "علينا أن نفرق بين الوجود الأمني والسيطرة السياسية".

هزيمة حماس

وذكر ريجيف: "عندما ينتهي هذا الأمر ونهزم حماس، فمن المهم ألا يكون هناك عنصر إرهابي متجدد، حماس متجددة لا فائدة من القيام بذلك والعودة إلى المربع الأول".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك وجود أمني إسرائيلي، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل تعيد احتلال غزة، ولا يعني أن إسرائيل موجودة لحكم سكان غزة".