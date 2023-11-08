سفير فلسطين بالقاهرة: إسرائيل ارتكبت 1100 مجزرة دموية ماذا تنتظر الإدارة الأمريكية

اخبار غزة الآن، قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب حوالي 1100 مجزرة دموية بشعة راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف شهيد وأكثر من 35 ألف جريح ومفقود تحت الأنقاض، وحوالي 1500 طفل من بين المفقودين تحت ركام المنازل التي تم تدميرها.

حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

وأضاف "اللوح"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “ماذا تنتظر الإدارة الأمريكية؟! ألم يحن الوقت لوقف هذه الحرب البشعة، حرب الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

Advertisements

الاستفزازات الإسرائيلية

وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: "حذرنا مرارًا وتكرارًا في القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة استمرارية الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في فلسطين بالضفة الغربية وحصار قطاع غزة، لأن استمرار ذلك سوف يؤدي إلى تداعيات".

عصابات المستوطنين الإسرائيليين

وأكد أن عصابات المستوطنين المسلحة تمارس أعمال القتل والحرق والتدمير والتخريب ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس واقتحامات المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن كل ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة وسوف يذهب بالمنطقة إلى منزلق لا يريده أحد، وهو حدث.

رسالة حماس لأمريكا والاحتلال

وأعلن الناطق باسم حماس، حازم قاسم، أن الحركة تعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "لدينا جذور في كل الحالة الفلسطينية".



وقال الناطق باسم حماس: "لا تستطيع الولايات المتحدة ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني"، مشددًا على أن الحديث الأمريكي عن مستقبل غزة يدل على عنجهية ورعونة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس أن الولايات المتحدة لا تستطيع ولا غيرها فرض خيارات على الشعب الفلسطيني.