الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

السفير الفلسطيني بالقاهرة: حرب غزة تكلف إسرائيل مليار دولار كل 3 أيام

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أخبار غزة الآن، قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إن إسرائيل تريد إفراغ فلسطين من سكانها الأصليين وأصحابها التاريخيين وإحلال المستوطنين الغرباء بدلًا منهم، وهذا ما يحدث في الضفة الغربية الآن، وكذلك القدس عبر سرقة منازل الفلسطينيين وتهجيرهم عبر فرض الضرائب الباهظة.

 

تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

وأضاف "اللوح"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تريد تهجير سكان قطاع غزة، موضحًا: "نتحدث اليوم بأرقام تقريبية، بواقع 2.5 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في غزة، كيف يمكن دفع هذا العدد الكبير من الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى الخروج من أرضهم وبيوتهم ووطنهم، ومصر رفضت ذلك وهذا المخطط لن يمر".

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شطب القضية الفلسطينية 

وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: "صاحب القول الفصل في هذا الأمر هو المواطن الفلسطيني الذي فقد بيته وأسرته، وقال إنه سوف يبقى بجانب ركام بيته ومنزله، والرئيس الفلسطيني قال لن نغادر أرضنا وطننا ولن نسمح بتكرار حدوث نكبة جديدة تحل بالشعب الفلسطيني، والرئيس السيسي قال إن ذلك يعني شطب القضية الفلسطينية، وهذا ما لن تسمح به مصر مطلقًا".

 

خسائر فادحة لإسرائيل

وتابع: أن إسرائيل مهما فعلت لن تتمكن من القضاء على أي مكون سياسي فلسطيني مهما كان حجم حضوره التنظيمي والجماهيري، مشيرًا إلى أن من يتابع استطلاعات الرأي في إسرائيل يدرك أن المزاج العام هناك ليس ما يقوم به نتنياهو وما تقوم به حكومته من حرب تكبد إسرائيل خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والاقتصاد والأموال، إذ تكلف إسرائيل مليار دولار كل 3 أيام.

 

الصهيونية الدينية

وأكد: ما يحدث في إسرائيل ليس انقسامًا سياسيًّا، ولكنه يتعلق بما تقوم به الصهيونية الدينية من محاولة للمساس بالنظام القضائي الإسرائيلي والنظام الديموقراطي الإسرائيلي، لأن اليمين يريد أن يحكم ويسيطر، ولا يريد قضاء أو ديموقراطية أو إعلام، وهذا معروف عن اليمين أينما يكون.

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ولفت: "ما يحدث في إسرائيل شأن إسرائيلي داخلي، ونحن اكتوينا بنار القضاء الإسرائيلي الذي يحكم على أبنائنا أحكام غير عادلة، وهو الذي يحكم بهدم بيوتنا ومنازلنا ويحكم بمصادرة أراضينا، ونحن لا نتعامل مع ما يحدث في إسرائيل من أزمات داخلية بمنظور سياسي لأنه شأن إسرائيلي داخلي".

 

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