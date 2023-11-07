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ثقافة وفنون

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة، التفاصيل الكاملة

حنان مطاوع، فيتو
حنان مطاوع، فيتو

مسلسل صوت وصورة، يعتبر مسلسل صوت وصورة أحد أبرز المسلسلات التي يتابعها الجمهور حاليًا وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويبحث الجمهور عن كل ما يتعلق بالمسلسل.

 

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

يعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، كما يعرض المسلسل على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، ويعرض المسلسل كذلك على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.

 

تفاصيل الحلقة ٢٠ من مسلسل صوت وصورة 

شهدت الحلقة ٢٠ من مسلسل صوت وصورة زواج عبد الغني وسعاد بعد فترة قليلة من التقارب، وعلى جانب آخر تتشاجر نيرمين مع إيهاب بعدما علمت أنه السبب وراء إفشاء سر ابنها للمباحث.

 

وخلال مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٠ تتفاجأ نيرمين أيضًا أن زوجها شطب من النقابة بسبب أفعاله المشينة، بينما يحاول وافي معرفة أي معلومات من رضوى وعن كونها هي من سربت فيديوهات الدكتور عصام أم لا دون جدوى، ويتشاجر لطفي مع زوجته لبنى وتترك له ابنه عبود، بينما تخرج صديقة رضوى من السجن وتمكث معها في المنزل.

 

وفي مسلسل صوت وصورة الحلقة ٢٠ يواجه الضابط محامية عصام الصياد بأمر تورط موظف في مكتبها للاعتداء على رضوى في السجن، وأخيرًا تكشف التحقيقات عن وجود بصمة رضوى على سلاح الجريمة الذي تم ضبطه في مقر عمل عبد الغني.

 

تفاصيل الحلقة ١٩ من مسلسل صوت وصورة

وقعت مشادة ومواجهة قوية في الحلقة ١٩ من مسلسل صوت وصورة بين نيرمين ورضوى، حيث ذهبت الأخيرة إلى نيرمين تطالب بحقها فتثور نجلاء في وجهها وتنتقل الثورة إلى ابنها الأصغر الذي يرفع السكين في وجه رضوى ثم ينهار بعدها.

تفاصيل الحلقة ١٩ من مسلسل صوت وصورة

وتسعد نيرمين بما حدث بين رضوى ونيرمين حيث تقرر استغلاله لصالحها، بينما يكشف حازم لوالدته أنه كان مختفي خلال حلق عيد الميلاد لشراء منشطات وهو ما لا يمكن كشفه حتى لا يتم شطبه من اتحاد الملاكمة وينتهي حلمه، ولا تخبر نيرمين بالأمر سوى ابن خالتها إيهاب.

بينما تتقارب رضوى ولطفي يتم الكشف عن أن أحد العاملات في مكتب الدكتور عصام الصياد هي من سربت الفيديوهات الفاضحة، بينما تقرر سعاد وعبد الغني الزواج، ويتقارب رانيا ووافي، وفي الأخير يذهب الضابط حسين إلى ماجدة ويحقق معها بصورة غير مباشرة ويذهب إيهاب إلى مكتب حسين ليخبره بأمر يخص حازم.

تفاصيل الحلقة ١٨ من مسلسل صوت وصورة

 كشفت يارا صديقة حازم في الحلقة ١٨ من مسلسل صوت وصورة في تحقيق مع الضابط حسين، أنها تشك أن حازم يخفي أمرًا جلل، فقد اختفى فجأة يوم الحادث وبعد عودته جاء ببقعة من الدماء.

 

وخلال الحلقة ١٨ من مسلسل صوت وصورة يتم استدعاء حازم لأخذ أقواله، ويخفي مكان تواجده في الوقت الذي اختفى فيه من عيد ميلاده صديقه، وعلم أن يارا قد بلغت عنه، وخلال الحلقة تتقارب كل من سعاد وعبد الغني الذي يشعر بالضيق من رضوى ويشك أنها على علاقة بلطفي، وتحرص نيرمين وأبنائها على إنشاء حملة ضد رضوى على السوشيال ميديا مما يدفع رضوى للذهاب إلى نيرمين.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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