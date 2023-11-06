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ثقافة وفنون

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي 8

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

 تصدر الفنان بيومي فؤاد خلال الساعات الماضية محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته التي أدلى بها عقب عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث انتقد طريقة اعتذار الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة في المسرحية تضامنا مع أحداث فلسطين.

هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على بيومي فؤاد

وتعرض بيومي فؤاد لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثه عن محمد سلام، وسط حالة من الغضب بين النشطاء.

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وتحدث على أثر ذلك آخرون وتداولوا شائعات حول استبعاد بيومي فؤاد من المشاركة في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024 ويشاركه فيه محمد سلام.

حقيقة استبعاد بيومي فؤاد من الكبير أوي 8

 وكشف مصدر مشارك في مسلسل الكبير أوي لـ"فيتو" أنه حتى الآن من المقرر مشاركة الفنان بيومي فؤاد في العمل، حيث يتواجد ضمن فريق الجزء الثامن رفقة الفنان محمد سلام، مشيرا إلى أن أي حديث حاليا حول استبعاد بيومي فؤاد من المسلسل شائعات لا أساس لها من الصحة. 

مسرحية زواج اصطناعي

وكان الفنان بيومي فؤاد قد قدم مؤخرا مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وسادت حالة من الجدل بعدما اعتذر الفنان محمد سلام عن عدم المشاركة فيها تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان وقصف إسرائيلي غاشم على قطاع غزة.

ومسرحية زواج اصطناعي من بطولة بيومي فؤاد ومي عز الدين  ومحمد أنور وسليمان عيد ومصطفى غريب.

وتناقش المسرحية الذكاء الاصطناعي وتدور أحداث مسرحية زواج اصطناعي حول شخصية شروق وفاروق، اللذان يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، مما يدفعهما للجوء لخبير علاقات عاطفية، الذي يستخدم معهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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