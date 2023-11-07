الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسلسل صوت وصورة، قائمة المشتبه بهم في قتل مراد مكرم

أبطال صوت وصورة،
أبطال صوت وصورة، فيتو

مسلسل صوت وصورة، عرضت حتى الآن ١٩ حلقة من مسلسل صوت وصورة، وخلال هذه الحلقات وقعت جريمة قتل مراد مكرم “عصام الصياد”، طبيب التجميل الشهير ولم يتم الكشف بعد عن القاتل الحقيقي ومرتكب الجريمة.

قائمة المشتبه بهم في مسلسل صوت وصورة 

وعلى مدار الحلقات ظهر أكثر من مشتبه به في قتل الدكتور عصام الصياد، وكانت البداية مع رضوى “حنان مطاوع” التي تعرضت للتحرش على يد عصام الصياد وفضحته ثم ذهبت بالفعل إلى العيادة الخاصة به ومعها سكين، وتم ضبطها وحبسها ولكنها خرجت لعدم كفاية الأدلة، ولا تزال مشتبه بها، ثم تم القبض على عبد الغني “وليد فواز”، زوج رضوى بعد الكشف عن وجود سلاح الجريمة في موقع عمله، وأيضًا بسبب وجود بقعة من الدماء على حذاءه، ولكن تم الإفراج عنه أيضًا بعدما ظهرت دلائل على براءته.

ووجهت أيضًا أصابع الاتهام إلى نيرمين زوجة عصام الصياد خاصة أنها ذهبت إليه ليلة الحادث ووقع ابنه حازم في دائرة الشك بعدما غاب في ليلة الحادث عن أصدقاءه دون سابق إنذار ثم عاد وعلى ملابسه بقعة من الدماء وتم الكشف فيما بعد أنه كان يبتاع منشطات من أجل أن يصبح أفضل في الرياضة التي يحبها ويمارسها وهي رياضة الملاكمة وهذا سر غيابه عن أصدقاءه، وأخيرًا وجه الضابط حسين اتهامًا غير مباشرًا إلى ماجدة محامية عصام الصياد ولكنها أنكرت أي صلة لها بالحادث وأصرت أن رضوى هي من ارتكبتها، وأخيرًا اتهم الذكاء الاصطناعي لطفي المحامي حينما سأله وافي عن مرتكب الجريمة لأن لطفي مستفيد من مقتل عصام الصياد.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

 وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محامي ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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