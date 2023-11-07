الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بطولة سلافة معمار، كل ما تريد معرفته عن مسلسل الخائن

الخائن، فيتو
الخائن، فيتو

 مسلسل الخائن، تعرض منصة شاهد حاليا مسلسل الخائن والذي انطلق عرضه يوم ٥ نوفمبر الجاري وهو من بطولة نخبة من النجوم. 

 

تفاصيل مسلسل الخائن

 مسلسل الخائن هو مسلسل شامي، ومن المقرر أن يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، وتدور أحداث مسلسل الخائن حول حياة الدكتورة (أسيل) المثالية التي تتحطم عندما تكتشف خيانة زوجها (سيف) لها لمدة عامين مع امرأة تصغره بخمسة عشر عامًا، مما يدفعها لسلك طريق الانتقام، وتتوالى الأحداث، ومسلسل الخائن تأليف عبير الصياح، ومن بطولة سلافة معمار وقيس شيخ نجيب ومرام علي وريتا حرب وجينا أبوزيد ووسام صليبا، وبدأ عرضه يوم ٥ نوفمبر.

أعمال أخرى على شاهد 

 كما تقدم منصة شاهد خلال شهر نوفمبر مجموعة من الأعمال الناجحة والمتنوعة ما بين الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج، ومن أبرز الأعمال التي سيتم عرضها على المنصة خلال شهر نوفمبر الجاري:  

مسلسل بطن الحوت وهو مسلسل مصري يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، ومسلسل بطن الحوت يتكون من 15 حلقة ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، من تأليف ومسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزى.

 

 

 ومسلسل أحلام بنات وهو مسلسل مغربي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور قصته حينما يجمع القدر ثلاث فتيات ذوات أحلام كبيرة، ثم يتشاركن السكن في بيت واحد، وعلى الرغم من مشاركة بعضهن البعض كل شيء؛ لكن لكل واحدة منهن صراعاتها وأسرارها الخاصة وحلمها الذي تحاول تحقيقه بطريقة مختلفة، المسلسل من إخراج محمد علي المجبود، ومن تأليف يحيى الفاندي وعدنان موحجة، وبطولة سلوى زرهان، وحنان الخضر، وعبدالله ديدان، وساندية تاج الدين، وناصر أقباب، وسلمى كمال.

 

و فيلم Muhammad Ali the Greatest وهو فيلم وثائقي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وهو فيلم سيرة ذاتية يستكشف حياة أعظم رمز للملاكمة محمد علي، وذلك من خلال روايات المقربين منه ورؤى الخبراء، حيث يتعرف الجمهور على هذه الأسطورة التي لم يعرف طموحها حدودا.  

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بالإضافة إلى فيلم نزوح وهو فيلم يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل، الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان‎، ومن بطولة كندة علوش، وسامر المصري، ونزار العاني، وهالة زين.

 

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