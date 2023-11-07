توقعات بإعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة الأربعاء

ارتفاع أسعار السجائر صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدود جديدة لها بما يمهد لرفع أسعارها رسميًا.

حيث قرر مجلس النواب في نهاية أكتوبر الماضي تطبيق ضريبة الجدول على السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلى بعد تصديق الرئيس السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

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تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر

ويرجع الهدف من تطبيق الضرائب على سعر السجائر هو تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر، فضلا عن إحكام الرقابة على الأسواق لقطع الطريق أمام التجار لاستغلال السوق بتقليل المعروض أمام المواطنين لتحقيق أرباح كبيرة.

وبموجب تعديلات القانون رقم 67 لسنة 2016 على أسعار السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل تصبح قيمة الضريبة المضافة هي 50 قرشا.

يرتفع إجمالى الضرائب المطبقة على أسعار السجائر والتبغ كالآتى:

1- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأقل سعرا من 31 جنيها تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 4.5 جنيه.

2- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرا من 31 جنيها ولا يزيد على 45 جنيها تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7 جنيهات.

3- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرا من 45 جنيها تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7.5 جنيه.

إعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة غدا الاربعاء

وكشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أنه من المتوقع إعلان قوائم أسعار السجائر الجديدة من الشركات المنتجة غدا الأربعاء، لافتا إلى أن الشركات المنتجة كانت تنتظر إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتضمن زيادة الضريبة على منتجات السجائر وتعديل شرائح أسعارها وتحديد حدود جديدة حتى تستطيع اصدار قوائمها برفع أسعارها رسميًا.

ويأتى هذا فى ظل أزمة يشهدها السوق المحلى منذ شهور بشأن ارتفاع أسعار السجائر بشكل مبالغ فيه وبيعها بأسعار دون سعرها الرسمى المعلن من الشركات المنتجة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو إلى أن البرلمان أصدر التشريع الضريبي بشأن أسعار السجائر، لافتا إلى أن هناك 3 شرائح لاستهلاك السجائر 3 كالتالى:(الفئة الأولى الشعبي من 1 جنيه إلى 31 جنيها، الفئة الثانية من 32 جنيها إلى 45 جنيها - الفئة العليا الثالثة من 45 جنيها إلى ما هو أزيد).

حلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وأشار رئيس شعبة الدخان والمعسل والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أنه سبق لنا خلال الفترة الماضية وتمت الإشارة إلى أن هناك 3 حلول لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، وهى إقرار ضريبية القيمة المضافة ولقد تمت تلك الخطوة، هذا بالإضافة إلى الخطوة الثانية وهى قلب الهرم التوزيعي، والخطوة الثالثة هي أن يتم توزيع السجائر التي تم ضبطها من خلال الحملات الرقابية، على محطات وطنية.

وأشار الإمبابي في تصريحاته، إلى أهمية إعادة طرح المضبوطات من السجائر المخزنة لدى التجار بمحطات بنزين "وطنية"، لافتا إلى أن مضبوطات السجائر، التي تم ضبطها من قبل الجهات الرقابية خلال الشهور الماضية، لو تم توزيعها على المحطات الوطنية كانت ستكون كفيلة بخفض أسعار السجائر في مصر، مؤكدا أنه تم ضبط كميات كبيرة من قبل حيتان السجائر والمحتكرين الذين تسببوا في خلق أزمة حقيقية في أسعار السجائر.

إبراهيم الإمبابي، فيتو

وأوضح أن الاقتراح الثاني يتضمن العودة إلى سياسة التوزيع على الأكشاك وصغار التجار من خلال قلب هرم التوزيع (التجار الكبار أو الموزعين المعتمدين لدى الشركة تخفض حصتها إلى الثلث لحين الالتزام من قبلهم بالأسعار العادلة)، بالإضافة إلى أن يتم توزيعها على محطات البنزين والهايبرات ومنافذ توزيع القوات المسلحة الثابتة والمتحركة.. فضلا عن توزيع حصة على مناديب البيع المعتمدين من الشركات على الأكشاك وصغار التجار.

صناعة التبغ تعتمد بنسبة 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج

وأكد رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن صناعة التبغ تعتمد بنسبة 100% على مستلزمات الإنتاج من الخارج، خاصة أن التبغ لا يتم زراعته فى مصر. مشيرا إلى أن زراعة الدخان فى مصر مجرمة، ولافتا إلى أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويا و280 مليون سيجارة يوميا.

وأكد أن "التبغ" وهو المادة الخام التي يصنع منها السجائر لا تتم زراعته في مصر، ويتم استيرادها من عدة دول مثل فرنسا- إندونيسيا -أمريكا -الهند –إيطاليا.

ولفت الإمبابى إلى أن قطاع الدخان في مصر يضم 53 مصنعًا لإنتاج أنواع المعسل والسجائر المختلفة بما فيها الشركة الشرقية للدخان، موضحا أن المصريين يستهلكون 4 مليارات علبة سجائر سنويًّا، بمعدل 83 مليار سيجارة سنويًّا، و280 مليون سيجارة يوميًّا.