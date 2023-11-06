الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لزيادة أسعار السجائر والمعسل

ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم  44 مكرر (أ) الصادر في 4 نوفمبر 2023 قانون رقم 177 لسنة 2023  بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وجاء نص القانون كالآتي: 

حددت على كل 20 سيجارة أن تكون فئة الضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائية بالإضافة إلى 450 قرشا للعبوة المصنعة محليا، والتي لا يزيد سعرها عن 31 جنيها، و600 قرش للعبوات التي يزيد سعرها عن 31 جنيها ويقل عن 45 جنيها أو المستوردة التي لا تتخطى 45 جنيها، و750 قرشا ضريبة على العبوات المحلية والمستوردة التي يتخطى سعرها الـ 45 جنيها.

وكان الرئيس السيسي، وافق على قرار إلزام المستورد بإخطار مصلحة الضرائب ببيان الجهات التي تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف في كميات التبغ المستورد، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع.

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