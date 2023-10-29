الإثنين 30 أكتوبر 2023
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اقتصاد

رئيس شعبة الدخان يكشف عن أسعار السجائر بعد إقرار الزيادة الجديدة (فيديو)

أسعار السجائر، فيتو
أسعار السجائر، فيتو

أسعار السجائر، كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وفقا لمشروع القانون الجديد.

 

قيمة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": هناك زيادة تقدر بـ50 قرشا على علبة السجائر كليوباترا وأخواتها، و50 قرشا على الفئة الوسطى والفئة العليا.

 

أسعار السجائر الجديدة


وأوضح: "سعر علبة السجائر كليوباترا بعد إقرار الزيادة الجديدة لن يتخطى الـ31 جنيها، أما سجائر الفئة الوسطى مثل إل إم وأخواتها لن تزيد على 43 جنيها، أما سجائر الفئة العليا المارلبورو فلن تزيد على 60 جنيها فقط لاغير".

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عوار بقانون السجائر الجديد

وتابع: "ناشدنا الحكومة بإخراج مشروع قانون ضرائب السجائر الجديد للسيطرة على الأسعار بالسوق فخرج اليوم، ولكن هناك خطأ معيبا باحتكار المستثمر الذي قام بشراء الشرقية للدخان الفئة الدنيا من السجائر، والمتمثلة في الشركة الإماراتية وتم تغافل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لذلك هناك عوار بالقانون بالاحتكار الرسمي للشركة الإماراتية".

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قانون الضريبة 

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

 

يقضي التعديل بفرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبغ كان في عام 2022.

وأشار إلى أنه تم مراعاة فتح الشرائح لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجات السجائر بما يسمح بضبط السوق، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات، وضمان أفضل الممارسات التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن زيادة الضرائب على السجائر تضمن التبغ المسخن والتبغ السائل، مؤكدا أن مشروع القانون جاء لسد فجوة الإنتاج التي تسببت في أسعار منتجات التبغ في السوق بما يحقق أثر إيجابي يعود على الموازنة العامة للدولة.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن رفع قيمة الضريبة على السجائر يعود على الموازنة بـ 8 مليارات جنيه سنويا.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع زيادة الضرائب على السجائر، لابد من العمل على زيادة الإنتاج وإحكام الرقابة على الأسواق.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.

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