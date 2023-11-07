الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رعب الصواريخ يضرب تل أبيب، إغلاق مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوي في مقر هيئة الأركان

طوفان الأقصي، فيتو
طوفان الأقصي، فيتو

أخبار غزة، أفادت وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم الثلاثاء، بإغلاق مطار بن جوريون بسبب الرشقات الصاروخية، التى أطللقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، سمع دوي انفجارات كبيرة في تل أبيب وضواحيها ووسط فلسطين المحتلة، كما دوت صافرات الإنذار في أسدود، وفي مقر هيئة أركان جيش الاحتلال في "تل أبيب".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مقطع فيديو أظهر رشقات الصواريخ تضرب تل أبيب، بالتزامن مع  خطاب وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت

رشقات صاروخية تجاه إسرائيل

ومساء اليوم، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد توثق إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، ردا على ارتكاب الاحتلال المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

Advertisements

كما أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، تدمير عناصر المقاومة الفلسطينية 10 دبابات إسرائيلية في مخيم الشاطئ و3 دبابات في بيت حانون داخل قطاع غزة منذ صباح اليوم.

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 2800 شخص في غزة لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة ، اليوم الثلاثاء، خروج 16 مستشفى و34 مركزا صحيًا عن الخدمة في قطاع  غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

واستهدف  الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد 14 شخصًا في 3 غارات إسرائيلية متزامنة في رفح، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية مركز شرطة القرارة في خان يونس بصاروخين، وسجلت إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

من جهة أخرى، سمع دوي انفجارات واشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية عند أطراف مخيم النصيرات في وادي غزة.

كما دارت اشتباكات عنيفة جدًا غرب مدينة غزة في محيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، ترافقت مع استهدافات من الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدًا.

حقيقة استهداف موكب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف اغتياله (فيديو)

تصاعد الأزمة بين الأردن وإسرائيل، والمملكة تترك كل الخيارات مفتوحة للرد على الاحتلال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى مطار بن جوريون جيش الاحتلال قطاع غزة غزة الان تل أبيب اخبار غزة

مواد متعلقة

السماء تمطر صواريخ على تل أبيب، شاهد رد كتائب القسام الانتقامي من جرائم الاحتلال (فيديو)

كتائب القسام تبث مشاهد جديدة لتدمير آليات إسرائيلية في قطاع غزة (فيديو)

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 13 دبابة إسرائيلية في غزة منذ صباح اليوم

بعد بدء الهجوم البري، المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل

الأكثر قراءة

شاب ينهي حياته من أعلى مول شهير في مدينة نصر

شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

أبو عبيدة يصدر بيانا جديدا عن حصاد يوم من القتال ضد قوات الاحتلال

محمد رمضان يعلق على أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام: مش هنسمح بكده

رسائل مصرية قوية لفرنسا والمخابرات الأمريكية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 7/ 11 /2023

موقع عبري: الرئيس المصري يشعر بالغضب، وهذه تفاصيل رد فعله على نتنياهو

أجرى عملية ويخضع لأخرى، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

Advertisements

منوعات

المزيد

شعار مصر للطيران يزين تاكسي لندن تزامنًا مع معرض سوق السفر العالمي

حضور كثيف في الليلة الختامية بمولد الإمام الحسين (فيديو وصور)

نيمار ضحية عملية سطو مسلح جديدة في البرازيل ونجاة ابنته من الخطف

وزير السياحة يلتقي ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران البريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 7/ 11 /2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء 7-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الثلاثاء 7-11-2023

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 7-11-2023

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص قصير القامة في المنام وعلاقتها بحدوث الكثير من المشاكل

الإفتاء توضح حكم إطلاق لفظ: عليه السلام على سيدنا الحسين

أذكار المساء، فضل المحافظة على أذكار المساء يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية