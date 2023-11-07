رعب الصواريخ يضرب تل أبيب، إغلاق مطار بن جوريون وصافرات الإنذار تدوي في مقر هيئة الأركان

أخبار غزة، أفادت وسائل الإعلام العبرية مساء اليوم الثلاثاء، بإغلاق مطار بن جوريون بسبب الرشقات الصاروخية، التى أطللقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، سمع دوي انفجارات كبيرة في تل أبيب وضواحيها ووسط فلسطين المحتلة، كما دوت صافرات الإنذار في أسدود، وفي مقر هيئة أركان جيش الاحتلال في "تل أبيب".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مقطع فيديو أظهر رشقات الصواريخ تضرب تل أبيب، بالتزامن مع خطاب وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت

رشقات صاروخية تجاه إسرائيل

ومساء اليوم، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مشاهد توثق إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، ردا على ارتكاب الاحتلال المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

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كما أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، تدمير عناصر المقاومة الفلسطينية 10 دبابات إسرائيلية في مخيم الشاطئ و3 دبابات في بيت حانون داخل قطاع غزة منذ صباح اليوم.

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 2800 شخص في غزة لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة ، اليوم الثلاثاء، خروج 16 مستشفى و34 مركزا صحيًا عن الخدمة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

واستهدف الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد 14 شخصًا في 3 غارات إسرائيلية متزامنة في رفح، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية مركز شرطة القرارة في خان يونس بصاروخين، وسجلت إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

من جهة أخرى، سمع دوي انفجارات واشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية عند أطراف مخيم النصيرات في وادي غزة.

كما دارت اشتباكات عنيفة جدًا غرب مدينة غزة في محيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، ترافقت مع استهدافات من الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدًا.