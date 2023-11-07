الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خطة التعطيش، حماس تكشف أهداف إسرائيل من قطع إمدادات المياه عن غزة وقصف الخزانات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

حذرت حركة حماس اليوم الثلاثاء، من شح المياه داخل قطاع غزة وسياسة الاحتلال الفاشي الذي يستخدم العقاب الجماعي، وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين وتهجيرهم من منازلهم، وأماكن سكناهم.

قصف الاحتلال لخزانات المياه بالصواريخ

ولفتت حماس خلال بيان نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن الاحتلال قطع كافة إمدادات المياه عن القطاع، وخصوصًا عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة، بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات المياه بصواريخ وطائرات أمريكية.

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ودعت الحركة خلال البيان الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة لوقف هذه الجريمة ضد الإنسانية التي تُفضي إلى إبادة جماعية، والعمل بشكل فوري على إعادة إمدادات المياه، وتقديم الدعم اللازم لجميع أبناء  الشعب الفلسطيني في القطاع بما في ذلك مدينة غزة والشمال التي يتواجد فيهم نحو 900 ألف فلسطيني.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 

من ناحيتها قالت وزارة الصحة في  قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 10328 فلسطينيًّا، بينهم 4237 طفلًا، استشهدوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر، وأعلن استشهاد أم وابنتها في قصف سيارة شمال قطاع غزة.


وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار" دون إمدادات الوقود، مضيفًا أنه لم تكن أي من شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، تحمل وقودًا.


وقال مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إنه كان هناك  بعض التقدم  في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.


وأضاف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير في الإفادة ذاتها: "يتم إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، يتم إغلاق مزيد ومزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.
 

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