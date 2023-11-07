الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 13 دبابة إسرائيلية في غزة منذ صباح اليوم

دبابة إسرائيلية،
دبابة إسرائيلية، فيتو

طوفان الأقصي، أعلنت حركة حماس اليوم الثلاثاء، تدمير عناصر المقاومة الفلسطينية 10 دبابات إسرائيلية في مخيم الشاطئ و3 دبابات في بيت حانون داخل قطاع غزة منذ صباح اليوم.

 

مجزرة جديدة للاحتلال في دير البلح

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أكدت تنفيذ سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في دير البلح بقطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا يؤوي نازحين بدير البلح وسط غزة، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والمصابين.

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ولم يتضح بعد أعداد الشهداء والمصابين.       

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 2800 شخص في غزة لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد الإعلام الحكومي في غزة ، اليوم الثلاثاء، خروج 16 مستشفى و34 مركزا صحيًا عن الخدمة في قطاع  غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

واستهدف  الطيران الإسرائيلي لجيش الاحتلال بغارات جوية عدة مواقع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودارت اشتباكات عند أطراف مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد وأصيب عدد غير محدد من الفلسطينيين إثر استهداف غارة إسرائيلية، محيط مجمع كمال عدوان الطبي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما استشهد 14 شخصًا في 3 غارات إسرائيلية متزامنة في رفح، فيما قصفت الطائرات الإسرائيلية مركز شرطة القرارة في خان يونس بصاروخين، وسجلت إصابات بين النازحين في المدرسة المجاورة.

من جهة أخرى، سمع دوي انفجارات واشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية عند أطراف مخيم النصيرات في وادي غزة.

كما دارت اشتباكات عنيفة جدًا غرب مدينة غزة في محيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، ترافقت مع استهدافات من الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدًا.

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